Bose-Innovationen haben sich über Jahrzehnte und Branchen hinweg entwickelt und Kategorien im Audiobereich und auch darüber hinaus geschaffen und transformiert. Bose-Produkte für zu Hause, im Auto, unterwegs und im öffentlichen Raum sind zu Ikonen geworden und verändern die Art und Weise, wie Menschen Musik hören. Die Bose Corporation befindet sich weiterhin in privater Hand. Der Erfindergeist, die Leidenschaft für Exzellenz und das Engagement für außergewöhnliche Kundenerlebnisse sind überall auf der Welt zu finden. Welche Rolle spielt Bose in der Professional-Branche?

Bose Professional bietet hochwertige Sound-Lösungen für eine breite Palette von kommerziellen Anwendungen, wie Hotels, Bars, Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte, Freizeitzentren, große Unternehmenseinrichtungen, Sportarenen, Themenparks und Besucherzentren. Wir fühlen uns verpflichtet, unserem Ruf nach Exzellenz in der Spezifikation und im Management von Audiolösungen gerecht zu werden. Wir bieten eine individuelle Beratung für Planer und Endnutzer, deren Hauptziel die Wiedergabe von Audio in höchster Qualität ist. Dies wird durch die Arbeit mit einem Netzwerk autorisierter Bose-Pro-Partner erreicht. Das umfangreiche Produktportfolio von Bose Professional ermöglicht viele verschiedene Konfigurationen, die zu den Anforderungen vieler Unternehmen passen. Ob im Innen-

oder Außenbereich, für kleinere oder größere Räume, mobile Anwendungen und Festinstallationen – das professionelle Produktangebot von Bose umfasst Lautsprecher, Verstärkerlösungen und entsprechende Elektronik, die ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit oder Schnittstellen für externe Steuerungen ermöglichen.

Welche neuesten Produkte und Technologien bringt Bose auf den Markt?

In den letzten Jahren haben wir uns auf Lösungen für große Veranstaltungsorte konzentriert, darunter eine neue Kategorie von Lautsprechern,die in einer Vielzahl von Festinstallationen in Theatern, Konzerthallen, Aufführungsräumen und Arenen Klang in Konzertqualität liefern. Bose-DeltaQ-Array-Module bieten beispiellose Skalierbarkeit, um eine konsistente tonale Balance für eine Vielzahl von Raumgrößen, Formen, akustischen Anforderungen oder Budgets bereitzustellen. Diese einzigartige Skalierbarkeit ermöglicht die Verwendung von wenigen Modulen bei Anwendungen mit mittleren SPL- und Coverage-Control- Anforderungen oder die Bildung von Progressive Directivity Arrays mit bis zu acht Modulen für höchste SPL- und Coverage-Control-Anforderungen.

Die präzise, konstante Richtwirkung aller Module und Array-Konfigurationen sorgt für eine gleichmäßige Klangbalance, praktisch unabhängig von Raumform und Akustik.

Bose Professional hat auch eine bedeutende Anzahl neuer Produkte vorgestellt, die speziell für die Integration mit Dante™ entwickelt wurden, einer unkomprimierten Multi-Channel-Audio-Technologie für digitale Mediennetzwerke. Es ermöglicht Kunden, Standard-IT-Netzwerke zu verwenden, um qualitativ hochwertigen Sound zu übertragen und teure, analoge oder mehradrige Kabel durch kostengünstige Cat5e-, CAT6- oder Glasfaserkabel zu ersetzen. Mit ControlSpace-Soundprozessoren, Bose-Power- Match-Verstärkern und ControlSpace-Dante-Endpunkten und -Erweiterungskarten können Systemintegratoren auf einfache Art und Weise Dantebasierte Audionetzwerke aufbauen. [Bose]