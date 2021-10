step2future Workshop für Azubis im November

Beim DEAplus Workshop „Gefährdungsbeurteilung in der Praxis“ können künftige Veranstaltungskaufleute und Fachkräfte für Veranstaltungstechnik nach dem Motto „Azubis trainieren mit Profis“ neue Handlungskompetenzen sammeln. Der eintägige Workshop findet am 05. November in der Kultur- und Veranstaltungslocation MusikZentrum in Hannover statt.

In einem realen Fehlerparcours erfahren die Auszubildenden technische und organisatorische Grundlagen für den systematischen Aufbau einer Gefährdungsbeurteilung. Das Erkennen (nicht nur) technischer Fehler, die Hierarchie der Schutzmaßnahmen und viele Tipps für die praktische Umsetzung bereichern die Handlungskompetenz der Azubis.

Ursprünglich ist step2future als Kooperationsprojekt mit drei hannoverschen Kulturzentren gestartet, die ihren Auszubildenden auch während des Lockdowns hochwertige Berufsausbildung ermöglichen wollten. Die positive Resonanz und die Nachfrage anderer Betriebe hat step2future zum innovativen Projekt für alle Auszubildenden in der Veranstaltungsbranche werden lassen.

Weitere Themenvorschläge für step2future Workshops, Zusatzinformationen sowie Antworten auf die ergänzenden Fragen von Ausbildungsverantwortlichen und Auszubildenden gibt es direkt im Dialog mit dem Team der DEAplus per E-Mail an info@deaplus.org sowie telefonisch unter +49 (0)511 27074771.