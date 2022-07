SAE Institute eröffnet in München modernste Ausbildungsstätte für Medienberufe in Europa

Mit einem „Grand Opening“ präsentiert das SAE Institute seinen neuen Mediencampus in München. Am Dienstag, den 28. Juni 2022, feierten rund 200 Gäste aus der Digital- und Kreativwirtschaft die große Eröffnung des Flagship-Campus, der international neue Maßstäbe setzt. Judith Gerlach, bayerische Staatsministerin für Digitales, betonte in einem digitalen Grußwort den hohen Stellenwert des SAE Institute für den Medienstandort Bayern. Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar unterstrich in seiner Keynote den großen Bedarf an innovativer Lehre und Ausbildung in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels. Antworten darauf gibt das neue SAE Institute auf über 2.000 Quadratmetern in München Sendling mit zeitgemäßen Lehrkonzepten, modernster Technik in topausgestatteten Räumlichkeiten und einer inspirierenden Atmosphäre.

In den vergangenen Monaten zog das SAE Institute innerhalb Münchens in den Stadtteil Sendling um. Unter dem Motto „Campus 4.0“ steht jetzt die neue Kreativ-Drehscheibe für die nächste Generation der Medienmacher·innen bereit.

„An unserem Flagship-Campus in München definieren wir Lernen neu. Wir möchten unseren Studierenden die besten Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Karrierestart in der Medienwirtschaft bieten. Der neue Campus in München ist der modernste seiner Art in Europa und dient als Vorbild bei der sukzessiven Modernisierung aller unserer neun Standorte in Deutschland“, so Chris Müller, Geschäftsführer des SAE Institute in Deutschland.

Das Raumkonzept am Campus München spiegelt das zukunftsfähige Lehrkonzept des SAE Institutes wider. Im Mittelpunkt der Ausbildung steht die praxisnahe Lehre in Kleingruppen vor Ort. Dazu stehen beispielsweise hochmoderne Ton- und Filmstudios, zahlreiche Workstations, eine multifunktionale Eventbühne und zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten in außergewöhnlicher Atmosphäre mit lokalen Bezügen bereit. Die Theorievorlesungen finden überwiegend digital statt, so dass auf klassische Vorlesungsräume weitgehend verzichtet wird. Der persönliche Austausch mit den Dozent·innen ist dennoch stets gewährleistet – online oder direkt vor Ort. Denn die Mitarbeitenden am SAE Institute verzichten nahezu vollständig auf eigene Büros und arbeiten mit den Studierenden gemeinsam im offenen Workspace. Der Lounge-Bereich lädt zum Verweilen auch nach dem Studienbetrieb ein. Auch die zentrale Lage in München mit direkter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist ideal für Studierende und für Medienmacher·innen, die sich parallel zum Job weiterbilden möchten. Und wie alle anderen SAE-Standorte in Deutschland wird auch der neue Campus München CO2-neutral betrieben.

Das SAE Institute bildet an 54 Schulen in 28 Ländern in den Fachbereichen Audio, Games, Music Business, Film, Animation, Content Creation & Online Marketing, Web und VFX aus. Damit ist das SAE Institute das führende Ausbildungsunternehmen in der Medienwirtschaft weltweit. Aus der Zentrale in München werden die Geschicke der 12 Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gelenkt. In München lehrt das SAE Institute seit 1986. Knapp 10.000 Absolvent·innen bereichern seitdem die Medienlandschaft in Bayern und sind an zahlreichen Filmen, Games oder Musikproduktionen beteiligt.

Das SAE Institute zählt zu den innovativsten Ausbildungsunternehmen für Medienberufe in Deutschland. 2021 wurde das SAE Institute beim Innovationswettbewerb „TOP 100“ ausgezeichnet. Der Innovationswettbewerb TOP 100 ist die wichtigste Auszeichnung für innovative Unternehmen im Mittelstand in Deutschland.

Weitere Informationen SAE Institute München:

SAE München im Web: www.sae.edu/deu/campuses/muenchen

Instagram: https://www.instagram.com/sae.institute.muenchen/

Facebook: https://www.facebook.com/saeinstitutemuenchen

Bildquelle: SAE Institut