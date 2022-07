Erfolgreiches Comeback für den Live Entertainment Award

Nach zweijähriger Unterbrechung fand in der Festhalle in Frankfurt wieder die Verleihung des Deutschen Live Entertainment-Preises statt. Mehr als 1.000 Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Politik feierten dort am 22. Juni 2022 mit den Preisträger:innen der insgesamt zwölf Kategorien. Nach der LEA-Show, die erstmals auf zwei Bühnen stattfand, wurde die After-Show-Party bis in die Morgenstunden zum Schauplatz angeregter Gespräche und Wiedersehensfreude.

Leslie Clio eröffnete hochkarätiges Live-Musikprogramm

Im Mittelpunkt der unterhaltsamen und abwechslungsreichen LEA-Gala mit dem Moderations-Duo Mareile Höppner und Ingo Nommsen stand neben der Vergabe der begehrten Trophäen auch ein hochkarätig besetztes Live-Musikprogramm, das von Leslie Clio eröffnet wurde. Es folgten die Newcomerinnen Pia Baris und Sobi. In der zweiten Hälfte der Show traten Leony und Yvonne Catterfeld auf, bevor Milow das große Finale einläutete. Helmut Zerlett sorgte mit seiner Band für den musikalischen Rahmen des Abends, während „The Clan Pipers – Frankfurt and District Pipe Band“ den Nekrolog zur Erinnerung an verstorbene Branchen-Persönlichkeiten untermalte.

Preis für das Lebenswerk posthum an Roland „Balou“ Temme

Unter den zahlreichen prominenten Laudator:innen beim LEA war auch der per Video zugeschaltete Peter Maffay. Die Deutschrock-Legende würdigte Roland „Balou“ Temme, der posthum mit dem Preis für das Lebenswerk geehrt wurde. Der Kölner Veranstalter und frühere BAP-Manager, der mit seinen Firmen Think Big und RTK u.a. Tourneen von Maffay, Udo Lindenberg und David Garrett veranstaltete, war am 6. August 2021 im Alter von 67 Jahren verstorben.

Zwei Auszeichnungen für Semmel Concerts

Gleich zwei Preise durfte Semmel Concerts Entertainment in Empfang nehmen. Für seine besonders kreativen Leistungen während der Corona-Jahre ehrte die Jury Gründer und Geschäftsführer Dieter Semmelmann als „Veranstalter des Jahres 2020/2021“. Zudem gab es für Semmel Concerts den LEA in der Kategorie „Hallen-/Arena-Tournee des Jahres“ für die erfolgreiche Konzertreise mit Roland Kaiser unter dem Titel „Alles oder Dich“.

Show-LEA ging an „Harry Potter und das verwunschene Kind“

Als „Festival des Jahres“ wurde Nova Music Entertainment für das eintägige Nova Rock Encore in Wiener Neustadt geehrt, während die Trophäe in der Kategorie „Show des Jahres“ an Mehr-BB Entertainment für die Hamburger Theaterproduktion „Harry Potter und das verwunschene Kind“ ging. Den Preis für die „En Suite-Veranstaltung des Jahres“ erhielt Christmas Garden Deutschland als Produzent und Tourneeveranstalter der gleichnamigen Eventreihe. Mit ausgezeichnet wurden die örtlichen Partner C2, Hannover Concerts, I-Motion, Rhein Main Concerts und Handwerker Promotion.

Jury zeichnete Dieter Hallervorden aus

Routinier Dieter Hallervorden durfte bei der LEA-Gala in Frankfurt den Preis der Jury in Empfang nehmen. Der mittlerweile 86-jährige Schauspieler und Kabarettist, der u.a. das Schlosspark Theater in Berlin betreibt, hatte sich in den vergangenen beiden Jahren immer wieder pointiert zum Umgang der Politik mit Kunst und Kultur geäußert.

„ZDF-Morgenmagazin“ für Nachwuchsförderung geehrt

Die Auszeichnung für die „Nachwuchsförderung des Jahres“ ging an das „ZDF-Morgenmagazin“, das auch in Corona-Zeiten jungen Künstler:innen die seltene Gelegenheit für Live-Aufritte geboten hatte. Für ihre Arbeit mit Sängerin Zoe Wees wurden Nils Bodenstedt und Uli Mücke in der Kategorie „Künstlermanager/-agent des Jahres“ geehrt. Der LEA für die „Kooperation des Jahres“ ging an Telekom Deutschland und Live Nation Brand Partnership & Media für die Kreation digitaler Live-Erlebnisse auf dem Portal Magenta Musik 360.

Neue Kategorien: Branchenallianz und Künstlerallianz

Zwei LEA-Kategorien waren in diesem Jahr aufgrund der besonderen Umstände im Bewertungszeitraum neu geschaffen worden: Als „Branchenallianz des Jahres“ wurden das Forum Musikwirtschaft, das Forum Veranstaltungswirtschaft, die Swiss Music Promoters Association sowie die Interessengemeinschaft Österreichischer Veranstaltungswirtschaft ausgezeichnet. Der Preis für die „Künstlerallianz des Jahres“ ging an die Initiative „Ohne Kunst und Kultur (uns) wird’s still“ – initiiert von der Bookerin Maria Paz Caraccioli Gutierrez und dem Fotografen Martin Diesch.

Ehren-LEA für Prof. Jens Michow

Prof. Jens Michow wurde von der LEA-Jury mit einem „Ehren-LEA“ für sein besonderes Engagement zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf die Veranstaltungsbranche ausgezeichnet. Laudator Dieter Weidenfeld, Präsident des Live Entertainment Committees, hob bei seiner Laudatio vor allem den Michow zu verdankenden Aufbau der Verleihung des Deutschen Live Entertainment-Preises LEA hervor und wies darauf hin, dass es die Award-Gala ohne Michows hartnäckigen Kampf für deren Finanzierung nicht geben würde.

Namhafte Partner haben den LEA 2022 unterstützt

Der LEA steht in der Trägerschaft des LEA Committee e.V., dem der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) e.V. sowie zahlreiche Unternehmen aus der deutschen Veranstaltungswirtschaft angehören. Die Hauptsponsoren des LEA sind ETC – Europe (Entertainment Technology Concepts), die Messe Frankfurt mit ihrem Texpertise Network, der Ticketvertreiber CTS EVENTIM sowie die Stadt Frankfurt am Main und die Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH. Sponsoren des LEA 2022 waren zudem accente, Jerry Appelt Lichtdesign, der exklusive Automobilpartner B&K, br!ght, CGS, erpam, GEMA, laserfabrik, das Bekleidungsunternehmen New Yorker, PMS crew support, PPVMEDIEN, Riedel Communications, Ströer, die Westfalenhallen sowie die Veranstaltungsagentur hilife events, die die Verleihung bereits seit den Anfangstagen als Partner unterstützt, und viele weitere Unternehmen.

