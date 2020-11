ST Engineering Antycip engagiert Beratungsunternehmen, um seinen Einfluss in der DACH-Region und in Osteuropa zu stärken

Paris, Frankreich, 23. November 2020 – ST Engineering Antycip (ehemals Antycip Simulation), einer der führenden Anbieter für COTS-Produkte und Experte auf dem Gebiet von Simulationen für den militärischen Markt, hat das polnische Unternehmen Ewwol Solutions Sp z o.o., einen Spezialisten für den osteuropäischen, deutschen, österreichischen und schweizerischen Verteidigungsmarkt, als Berater engagiert.

Wolfhard Schmidt, Senior Manager für Strategie und Produktentwicklung bei Ewwol Solutions, wird als Hauptberater für ST Engineering Antycip tätig sein. Mit seiner langjährigen beruflichen Erfahrung und seinem umfangreichen militärischen Hintergrundwissen wird Herr Schmidt die strategische Beratung für den Bereich Modell und Simulations gestützte Ausbildung und Übungen für die Rüstungs- sowie der zivilen Industrie übernehmen. Darüber hinaus umfasst seine zukünftige Tätigkeit die Beratung im BereichVermarktung der von ST Engineering Antycip bereitgestellten Dienstleistungen sowie Display-Lösungen und Simulationssoftware, inklusive der Produkte der Schwesterfirma MAK Technologies (MAK).

Herr Schmidt begann seine Karriere im Jahr 1977 als Offiziersschüler bei der Bundeswehr. Während seiner Ausbildung absolvierte er seinen MBA (Master of Business Administration) an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Als Offizier war er in verschiedenen Führungspositionen in Deutschland und der ganzen Welt tätig, wie beispielsweise in den USA, Kanada, Kuwait und Polen. 2013 übernahm Schmidt die Leitung des Bereichs M&S im Joint Force Training Centre der NATO im polnischen Bydgoszcz.

„Während meiner Tätigkeit als ehemaliger Leiter des Bereichs M&S in einem Ausbildungszentrum der NATO habe ich gelernt, wie wichtig es ist, die Ausbildung stets auf höchstem Niveau zu halten. Gerade wenn es darum geht, die Einsatzbereitschaft der Truppe zu garantieren, spielt Simulation eine bedeutende Rolle. Die Übungsteilnehmer sollten die Möglichkeit haben, sich in einer realistischen und anspruchsvollen Umgebung auf den Ernstfall vorbereiten zu können, auch wenn keine praxisnahe reale Ausbildung möglich ist“, so Herr Schmidt.

„STE Antycip hat stets eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Systemintegrationen sowie im Vertrieb von COTS-Software für Simulationen gespielt, einschließlich der Produkte von MAK und den damit verbundenen Ingenieurleistungen. Seine einzigartige Position befähigt das Unternehmen dazu, Software-Integratoren mit den notwendigen Tools für eine effektive M&S-basierte Ausbildungsumgebung auszustatten. Darüber hinaus können aktuelle sowie zukünftige Schulungsanforderungen wie beispielsweise die hybride oder Cyber-Kriegsführung berücksichtigt werden. Ich freue mich auf diese spannende Möglichkeit, das Unternehmen bei der Stärkung seiner einzigartigen Position in der Welt der simulationsbasierten Ausbildungsförderung zu unterstützen“, erklärt Herr Schmidt.

Michel Pronier, Generaldirektor von ST Engineering Antycip, kommentiert: „Der professionelle Hintergrund von Wolfhard Schmidt, seine Arbeitsmoral und seine Qualifikationen machen ihn zum perfekten Kandidaten, um unser Markenprofil in der DACH-Region sowie in Osteuropa zu stärken. Zumal wir in einer Zeit leben, in der die Nachfrage nach M&S-basiertem Training im Bereich der militärischen Ausbildung erheblich steigt. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Herrn Schmidt und sind gespannt auf seine Ideen und Beiträge.“

Seit 1996 unterstützt ST Engineering Antycip (ehemals Antycip Simulation) Kunden rund um den Globus in den Bereichen Verteidigung, Bildung, Handel und Industrie dabei, sich in ihrer Branche zu verbessern. Als spezialisierter Anbieter von Lösungen für Simulation, Analyse, Modellbildung, Displays und Virtual Reality kombiniert ST Engineering Antycip seine interne technische Kompetenz mit einer unvergleichlichen Produktpalette von Software- und Hardwareanbietern. ST Engineering Antycip ist eine Tochtergesellschaft des Elektronikbereichs von ST Engineering. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://steantycip.com.