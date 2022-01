Sound-Upgrade für Circus Maximus mit Meyer Sound ULTRA-X40

Ralf Prestenbach katapultiert seinen Koblenzer Club „Circus Maximus“ mit einem Meyer Sound System in eine neue Liga.

Riesig ist er nicht gerade, aber der Name passt trotzdem: Der Circus Maximus in Koblenz hat richtig viel zu bieten. Im Erdgeschoss ein Restaurant mit Bar und Empore, die Burger mit dem Circus-Maximus-Logo hausgemacht, die Freak-Shakes episch, die Atmosphäre entspannt. Darunter, im Kellergeschoss, wartet die Veranstaltungsfläche, die alle nur die „Katakomben“ nennen. 150 Quadratmeter misst der Raum mit Bühne, Bar und Tanzfläche; zugelassen ist er im Normalbetrieb für 250 Gäste.

Die Katakomben haben zwei Jahrzehnte Veranstaltungsgeschichte gesehen. Cro war hier und Gentleman. Die jungen Sportfreunde Stiller haben hier gespielt. Es gibt Disco für alle Altersklassen, Konzerte, Poetry Slams, Talkshows und Comedy. Der Circus hat für alle etwas im Programm und das mitten in der Koblenzer Innenstadt.

Das Soundsystem war, vorsichtig formuliert, in die Jahre gekommen. Ralf Prestenbach drückt es schonungsloser aus. „Das war so ein dumpfes Murren da unten“, sagt er. Gruselig sei die Anlage, die ihren Dienst längst getan hatte, am Ende gewesen und das Feedback der Bands nur noch negativ.

Ein neues Soundsystem musste her. Dringend. Prestenbach hätte sich bei der Neuanschaffung an der Klasse und Preisklasse des alten Systems orientieren können. Er hätte damit ohne Zweifel eine enorme Verbesserung für seinen Club bewirkt. Doch er ging noch einen Schritt weiter.

„Mir ging es darum, da unten einen richtig guten Sound zu basteln. Für unser Publikum, für die Bands. Ich wollte einen Premiumanbieter und habe erstmal in der Region geguckt. Da liegt Meyer Sound relativ nah. Wir sind ja nicht weit von Montabaur. Anton Wirz – unser Haustechniker, auf den ich mich hundertprozentig verlasse – und die vielen Tontechniker, die wir über die Jahre hier hatten, haben immer nur geschwärmt von Meyer Sound. Und ich selbst kannte Meyer Sound schon seit den neunziger Jahren vom Hof Aspich, direkt hier im Nachbarort. Das war einfach immer gut.“

Die Katakomben sind eine Herausforderung für jeden Tontechniker und jede Anlage. Sie sind nur gut drei Meter hoch und der Grundriss ähnelt einem gleichschenkligen L. Die Bühne ist am Schnittpunkt der L-Schenkel installiert. Gegenüber, in etwa sieben Metern Entfernung, steht die Bar. Zwischen Bühne und Bar befinden sich zwei dicke, tragende Rundsäulen. Das Soundsystem muss also neben dem Bühnenareal immer auch die beiden abzweigenden Seitenarme des Raums bedienen.

„Wenn man auf der Bühne steht, schaut man nach links in einen langen Schlauch und nach rechts in einen langen Schlauch. Das ist keine normale Situation mit rechts und links Lautsprechern und gib ihm, und dann verteilt sich das schön. Da muss man schon ein bisschen filigraner arbeiten“, so Anton Wirz von Soundrange Veranstaltungstechnik, der als freiberuflicher Haustechniker für die gesamte Veranstaltungstechnik im Circus Maximus zuständig ist.

So sieht die Lösung aus: Zwei ULTRA-X40, eine auf jeder Seite der Bühne, wurden quer und mit gedrehtem Horn unter der Decke installiert. Darunter wurden auf beiden Seiten die Bässe gestackt, je drei 750-LFC in cardioider Anordnung. Dazu kommen beidseitig je eine UPJunior, die tiefer in den „Schläuchen“ drehbar an der Wand installiert wurden. Gesteuert wird mit einem Galileo GALAXY.

Nach der Probeinstallation, sagt Ralf Prestenbach, sei es keine Frage mehr gewesen, welches System künftig im Circus Maximus spielen würde. „Dass das so ein brillanter Unterschied ist, hätte ich nicht gedacht. Also ich wusste, dass das System viel besser ist, aber nicht, dass es so glasklar ist.“

Es ist ein hocheffizientes System, das auch sehr pragmatisch installiert worden ist. „Wir hatten bei der Konzeption, abgesehen vom optimalen Soundfield, noch weitere unterschiedliche Aspekte zu beachten“, sagt Anton Wirz. „Vor allem sollte die Beschallung den unterschiedlichen Einsatzszenarien des Clubs gerecht werden. Da sind die X40 mit 110 Grad Abstrahlwinkel genau die richtige Waffe. Mit den ergänzenden UPJunior als Delay sind wir hier, denke ich, optimal aufgestellt. Die Bässe haben wir links- und rechtsseitig der Bühne als Cardioid gebaut, um die Bühne im Bassbereich etwas auszudünnen. Die Bässe sind eingemauert und die vordere Öffnung ist mit einem Schallgitter versehen – Marke Eigenbau. Das schützt die Lautsprecher vor dem Umstoßen und vor Spritzwasser. Die UPJunior sind flexibel an der Decke montiert, damit wir diese unterschiedlich einsetzen können. Bei Konzerten werden die UPJunior nach außen gedreht und fungieren als Delay, um die Tiefen der L-Flügel zu beschallen. In Kombination mit der Hauptbeschallung funktioniert das sehr gut. Im Discobetrieb drehen wir die Lautsprecher in Richtung Tanzfläche ein und beschallen die Sweetspots von zwei Seiten, weil Tanzende das nun mal so gewohnt sind. Für die unterschiedlichen Anwendungen gibt es jeweils ein Preset auf dem GALAXY.“

Das System markiert einen Wendepunkt für den Circus Maximus. „Alle sind begeistert vom neuen Sound“, sagt Ralf Prestenbach.

Einen Aspekt gibt es allerdings, den keiner auf dem Schirm hatte: Die DJs, die im Circus Maximus spielen, müssen ihre alten MP3s aussortieren. „Das war ein Schreck für die ersten zwei, drei Partys“, erzählt Prestenbach. „Man hört es sofort, wenn die MP3s mies sind. Da war klar, die müssen ihr Repertoire durchforsten. Das System ist einfach zu gut.“

Weitere Informationen unter www.meyersound.de.

Bildrechte: Circus Maximus