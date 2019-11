Sound Futures – eine kurze Geschichte der Menschheit, basierend auf Klang

Ludwigsburg, 6.11.19. Klang verbindet uns Menschen, und das nicht nur bei Konzerten und Aufführungen, sondern auch in einem geschichtlichen und philosophischen Sinn. Mit „Sound Futures“ nimmt David Claringbold, Chief Marketing Officer von d&b audiotechnik und ehemaliger Direktor des Opernhauses von Sydney, die Zuhörer auf eine akustische Reise durch die Jahrhunderte und in die Zukunft: von den australischen Ureinwohnern über die Kult- und Feierstätten der Antike bis hin zu den mittelalterlichen Kathedralen sowie den Nachtclubs, Einkaufszentren und Mehrzweckarenen der Gegenwart. Klang prägt unsere Historie. Claringbold fächert diese universelle Verbindung zwischen den Menschen aus dem Blickwinkel der Soziologie, Architektur, Akustik und Technologie auf– und öffnet damit Augen und Ohren gleichermaßen. Eine kurze Geschichte der Menschheit samt Blick in die Zukunft, basierend auf Sound.

Auf dem Kongress Raumwelten in Ludwigsburg wird Sound Futures am 14. November technisch anspruchsvoll präsentiert mit der d&b Soundscape, die das Klanggeschehen auf der Bühne unverfälscht für das Publikum überträgt. d&b Soundscape ist ein umfangreiches Werkzeug für Sound Designer, das im Kern aus einem revolutionären Audio-Systemprozessor besteht, ergänzt um Software-Module für unvergleichlichen kreativen Spielraum. Das System erlaubt weit mehr als die übliche Rechts-/Links-Konfiguration bei der Beschallung. Hören, Sehen und Fühlen werden eins – ein Erlebnis, bei dem man eintaucht in Stimmen, Töne und Klänge. d&b Soundscape wurde bereits in der ganzen Welt und auf Tourneen eingesetzt.

Termin:

Donnerstag, 14. November 2019

09:15 Uhr – 10:00 Uhr: Key note Sound Futures mit David Claringbold, Chief Marketing Officer,

d&b audiotechnik (in englischer Sprache)

Filmakademie Baden-Württemberg, Albrecht Ade-Studio

Anmeldung zum Kongress über www.raum-welten.com

Quelle: d&b audiotechnik GmbH & Co. KG