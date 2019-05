Sommer Uni – Anmeldephase läuft

Für Entscheidungsfreudige gibt es im Mai noch Plätze bei Managementtrainings der DEAplus im Adam Hall Experience Center in Neu-Anspach: Technische Veranstaltungsplanung – Grundlagen Ton-, Licht- und Videotechnik am 09.05.2019 Netzwerke in der Veranstaltungstechnik – Grundlagen Weiterlesen …