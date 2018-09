Zum ersten Mal macht sich SGM Deutschland auf die Suche, um die besten und kreativsten Nachwuchskräfte im Event-Lichtdesign zu finden. Ab dem 17. September 2018 können Award-Beiträge eingereicht werden, die von einer namhaft besetzten Jury, unter der Leitung von Lichtdesigner-Legende Jerry Appelt, bewertet werden. Beim Finale in Köln wird dann der beste Newcomer-Lichtdesigner 2018 gekürt.

Der SGM New Talents Award wendet sich speziell an Nachwuchs-Lichtdesigner und Leute, die ihre ersten Schritte in der Arbeit mit Event-Licht gemacht haben. Die Newcomer-Lichtdesigner können ihre Arbeiten präsentieren, die dann von einer hochkarätigen Jury begutachtet werden. Die drei besten Einsendungen werden zum Live-Finale nach Köln eingeladen, wo sie ihre Show vor Ort der Jury und einem Fachpublikum präsentieren können. Natürlich winken den Finalisten attraktive Preise sowie eine große Aufmerksamkeit in den Medien und Netzwerken.

Michael Herweg, einer der beiden Geschäftsführer von SGM Deutschland und selber auch Jury-Mitglied freut sich auf die Einsendungen: „Mit dem Award wollen wir die Menschen in der Branche ansprechen, die noch am Anfang stehen. Ich bin gespannt auf die Bandbreite an Einsendungen, die wir erhalten und welche unterschiedlichen Designs wir sehen werden. Ich hoffe, dass dieser Award den noch wenig bekannten Talenten eine optimale Plattform bietet, um einem größeren Publikum bekannt zu werden.“

Einfach mitmachen

Die Anmeldung zum SGM New Talents Award erfolgt über die Webseite www.sgm-new-talents-award.de. Um am Award teilzunehmen, sollte eine Visualisierung oder ein Video mit einer eigenen Lichtshow (ca. 3 bis 5 min. Länge) bis spätestens zum 31.10.2018 hochladen werden. Aus allen eingesandten Beiträgen wählt die Jury drei Finalisten aus, die dann zu einem vorgegebenen Song eine eigene Licht-Show programmieren dürfen, die beim Finale live aufgeführt wird. Die Programmierung kann mit jeder Visualisierungs-Software erfolgen, von Capture wird zudem eine kostenlose Version der Visualisierungs-Software Capture bereitgestellt, die das Equipment, das im SGM-Deutschland-Showroom vorhanden ist, enthält.

Attraktive Preise

SGM Deutschland lädt die drei Finalisten am Vorfinal-Tag nach Köln ein, wo sie ihre Final-Show vor Ort prüfen und bei Bedarf auch noch ändern können. Der erste Preis beim Award ist ein 13″ MacBook Air, 1,8 GHz Dual-Core Intel Core i5 Prozessor, 128 GB SSD-Speicher mit der Capture Symphony-Software im Gesamtwert von 3.294,00 €. Der zweite Sieger erhält SGM Dry-Hire-Jetons im Wert von 1.500,00 Euro auf SGM-Produkte

Hochauflösende Bilder unter www.bizkom.de/index.php/hochaufloesende-bilder/download/4-sgm/45-sgm-new-talents-award Pressekontakt bizkom – Agentur für Kommunikation Markus Erdmann Wonnenberger Hof 1 56317 Linkenbach Tel.: +49 – 26 84 – 85 19 747 E-Mail: info@bizkom.de Vertrieb SGM Deutschland GmbH Hansestr. 91 51149 Köln Tel: +49 – 2203-20371-0 E-Mail: info@sgmlight.de Über SGM SGM wurde vor mehr als 35 Jahren in Italien gegründet. Nach der Übernahme durch die RCF-Group im Jahre 2009 kaufte Branchen-Urgestein Peter Johansen die Firma 2012 auf. Seit dieser Zeit erfolgen Entwicklung und Fertigung komplett in Dänemark, um den hohen Qualitätsanforderungen im internationalen Markt gerecht zu werden. Bis heute legt SGM vor allem Wert auf Innovation und Experimentieren mit neuen, aufkommenden Technologien und investiert ständig in seine Entwicklungsumgebung. 2013 erfolgte die Gründung der SGM Deutschland GmbH mit Sitz in Köln.

Da Lichtdesigner oft viel reisen, ist der Hotelgutschein für zwei Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen im Wert von 250 Euro sicher ein gerne gesehener Preis für den dritten Gewinner.

Jury mit bekannten Namen

Die Jury besteht aus anerkannten Fachleuten aus der Branche. Neben Michael Herweg von SGM Deutschland wird Jerry Appelt, einer der angesagtesten Lichtdesigner weltweit dort Platz nehmen, um gemeinsam mit Michael Biwer (Messe Frankfurt und Lea Award) und Tom Becker, seines Zeichens Herausgeber des Onlinemagazins DieReferenz, über die eingesandten Award-Beiträge zu entscheiden.

Unsere Partner

Der SGM New Talents Award wird unterstützt von CAPTURE (www.capturesweden.com), einem schwedischen Hersteller für Visualisierungs-Software, mit deren Hilfe sich leicht und schnell Lichtdesigns planen und visualisieren lassen, sodass man schon im Vorfeld mit den Licht-, Video-, Laser-, Bewegungs- und Wasserelementen einer Show arbeiten kann.

Finale

Das Finale der SGM New Talents Awards findet am 23.11.2018 in Köln im großen SGM-Showroom statt. Die drei Finalisten präsentieren zum jeweils gleichen Song eine eigens programmierte Show, die dann von der Jury bewertet wird. Ab 10 Uhr lädt SGM-Deutschland zudem Händler, Interessierte und Medien ein, um beim SGM-Open-Day die neuen Produkte G-7 und P-6 kennenzulernen, bewährte SGM-Klassiker zu bestaunen und den einen oder anderen Deal an diesem Tag zu machen, bevor bei der Siegerehrung der erste Gewinner der SGM New Talents Awards gekürt wird.

Weitere Infos unter www.sgm-new-talents-award.de und www.sgmlight.de