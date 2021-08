Prolight + Sound 2022 sucht herausragende Projekte für „Opus – Deutscher Bühnenpreis“

Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es von besonderer Bedeutung, kreative Höchstleistungen der Entertainment-Technology-Branche ins Rampenlicht zu stellen. Im Rahmen der Prolight + Sound (26. bis 29. April 2022) prämiert der „Opus – Deutscher Bühnenpreis“ Produktionen, die mit innovativem Einsatz von Veranstaltungstechnik besondere Besuchserlebnisse geschaffen haben. Bewerber*innen können noch bis 1. Oktober 2021 ihre Projekte auf der Website der Prolight + Sound einreichen.

Für sämtliche Professionals der Branche waren die zurückliegenden anderthalb Jahre ein nie dagewesener Prüfstein. Im produktiven Zusammenwirken von Veranstalter*innen, Location-Betreiber*innen, Regisseur*innen, Techniker*innen, Künstler*innen und weiteren Gewerken sind dennoch, unter Einhaltung strenger Auflagen, eindrucksvolle Bühnenevents entstanden. „Die Akteure der Event- Industrie haben hierbei besonderen Schöpfergeist und Einfallsreichtum bewiesen. So haben sie die anspruchsvollsten Aufgaben gemeistert, um Sicherheit und Entertainment in Einklang zu bringen. Vor diesem Hintergrund ist der Opus 2022 mehr als je zuvor eine Verneigung vor der Innovationskraft unserer Branche“, sagt Mira Wölfel, Leiterin der Prolight + Sound.

Opus – Deutscher Bühnenpreis

Bereits seit 1995 prämiert der Opus herausragende Persönlichkeiten und Projekte. Im Fokus steht die technische Umsetzung von Theaterund Musical-Inszenierungen, Konzerten und Tourneen sowie Corporate Events. Der Opus wird jährlich im Rahmen der Prolight + Sound verliehen, der Leitmesse für Veranstaltungs-, Bühnen- und Medientechnik. Initiatoren des Ehrenpreises sind der VPLT (Verband der Medien- und Veranstaltungstechnik e.V.), der EVVC (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e.V.) sowie die Messe Frankfurt. Zuletzt ging der Opus an Philip Stölzls Inszenierung von „Rigoletto“ auf der Bregenzer Seebühne.

Eine Fachjury, bestehend aus Verbandsmitgliedern, Vertretern der Messe Frankfurt sowie weiterer Branchenexperten, wählt unter den Einreichungen die Siegerprojekte aus.

Alle Infos zur Bewerbung unter www.prolight-sound.com/opus. Weitere Details zur Prolight + Sound unter www.prolight-sound.com.

Als internationaler Messebrand ist die Prolight + Sound mit Veranstaltungen in Deutschland, China, Russland und Dubai präsent.

Mehr zu den globalen Aktivitäten unter www.prolight-sound.com/weltweit

