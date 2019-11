Preisgekröntes Produktdesign – German Design Award 2020 für Cameo ZENIT® B200 und LD Systems U300® Serie

Neu-Anspach, Deutschland – 26. November 2019 – Die Gewinner stehen fest: Mit dem Cameo ZENIT® B200 und der LD Systems U300® Serie wurden gleich zwei Produkte der Adam Hall Group mit dem international renommierten German Design Award 2020 ausgezeichnet. Während der akkubetriebene ZENIT B200 LED-Scheinwerfer in der Kategorie „Excellent Product Design – Lighting“ überzeugen konnte, setzten die Funksysteme der U300 Serie innerhalb der Kategorie „Excellent Product Design – Entertainment“ ein Ausrufezeichen.

Mit der erneuten Auszeichnung durch den German Design Award sieht sich die Adam Hall Group mit Firmensitz im hessischen Neu-Anspach auf ihrem Weg bestärkt, innovative Eventtechnik-Lösungen nah am Kunden zu entwickeln. Sowohl die UHF-Systemlösungen für Funk- und In-Ear-Monitoring-Anwendungen der U300 Serie von LD Systems als auch das akkubetriebene LED-Outdoor-Washlight ZENIT B200 von Cameo verkörpern die charakteristische Designsprache der jeweiligen Marke und bieten professionellen Anwendern in ihrer vielfältigen täglichen Praxis eine durchdachte Kombination aus Funktionalität, Nutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit, Leistung und hochwertiger Anmutung.

Der German Design Award zeichnet innovative Produkte und Projekte sowie ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind und wird vom Rat für Formgebung, der deutschen Marken- und Designinstanz, vergeben. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet, unterstützt er die Wirtschaft dabei, konsequent Markenmehrwert durch Design zu erzielen. Das macht den Rat für Formgebung zu einem der weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Markenführung im Bereich Design.

„Das gesamte Team der Adam Hall Group ist überaus stolz, nach den Jahren 2017, 2018 und 2019 auch 2020 wieder zu den Preisträgern des German Design Award zu gehören“, so Alexander Pietschmann, Geschäftsführer der Adam Hall Group. „Nachdem wir unsere beiden Marken LD Systems und Cameo jüngst einem umfassenden Rebranding unterzogen haben, freut es uns umso mehr, dass wir mit unseren Lösungen nicht nur die Eventtechnik-Anwender, sondern auch die internationale Produktdesign-Elite begeistern können. Die Anerkennung unserer Bestrebungen durch die Jury des German Design Award bestärkt uns, auch in Zukunft neue Wege zu gehen und als innovativer Eventtechnik-Hersteller eine Vorreiterrolle einzunehmen.“

Die offizielle Preisverleihung des German Design Award 2020 findet am 07. Februar 2020 im Rahmen der Ambiente 2020 in Frankfurt am Main statt.

Weitere Informationen:

Über die Adam Hall Group

Die Adam Hall Group ist ein führender deutscher Hersteller und Vertreiber, der Geschäftspartnern in der ganzen Welt Eventtechniklösungen anbietet. Zu den Zielgruppen zählen Einzelhändler, B2B-Händler, Veranstaltungs- und Verleihfirmen, Sendestudios, AV- und Systemintegratoren, private und öffentliche Unternehmen sowie Hersteller industrieller Flightcases. Das Unternehmen bietet unter seinen Marken LD Systems®, Cameo®, Gravity®, Defender®, Palmer® und Adam Hall® eine breite Palette professioneller Audio- und Beleuchtungstechnik sowie Bühnenequipment und Flightcase-Hardware an. Gegründet im Jahr 1975 hat sich die Adam Hall Group zu einem modernen, innovativen Unternehmen für Eventtechnik entwickelt und verfügt in ihrem Logistics Park an ihrem Konzernsitz in der Nähe von Frankfurt am Main über 14.000 m² Lagerfläche. Dank ihres Fokus auf Wertschöpfung und Service wurde die Adam Hall Group bereits mit einer ganzen Reihe an internationalen Preisen für ihre innovativen Produktentwicklungen und ihr zukunftsweisendes Produktdesign von renommierten Institutionen wie „Red Dot“, „German Design Award“ sowie „iF Industrie Forum Design“ ausgezeichnet. LD Systems®, in Kooperation mit der Designagentur F. A. Porsche, zeigt mit ihrer ikonischen Lautsprechersäule MAUI® P900 die Zukunft des Pro-Audio-Designs und wurde dementsprechend kürzlich mit dem begehrten German Design Award geehrt. Weitere Informationen über die Adam Hall Group finden Sie online auf www.adamhall.com.