Opus – Deutscher Bühnenpreis und Sinus Systems Integration Award – Bewerbungsfrist wurde verlängert

Zum 25. Mal werden Produktionen, die durch innovative Event-Technik herausragende Besuchserlebnisse geschaffen haben, in Frankfurt prämiert.

Unter www.prolight-sound.com/opus können Bewerber ihre Projekte einreichen. Der „Opus“ prämiert besondere künstlerische Leistungen bei der Umsetzung von Theater- und Musical-Inszenierungen, Konzerten und Tourneen sowie Corporate Events. Er wird in jährlich wechselnden Kategorien (z.B. Lichtgestaltung/Lichtdesign, Bühnenbild/Szenenbild und technische Realisation) an Persönlichkeiten der Branche verliehen.

Im letzten Jahr gewannen in der Kategorie Theater – künstlerische und technische Realisation: „Die Parallelwelt“, sowie in der Kategorie Tour – Lichtdesign: die „Woman Worldwide“ Tour der Band „Justice“. Die Bewerbungsfrist endet am 22. November 2019. Eine Fachjury, bestehend aus Verbandsmitgliedern (der VPLT ist dabei), Vertretern der Messe Frankfurt sowie weiteren Branchenexperten, wählt unter den Einreichungen die Siegerprojekte aus. Im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung nehmen die Preisträger den Award auf der Prolight + Sound in Frankfurt entgegen.

Der Sinus-Award stellt besondere Projekte auf dem Gebiet der AV-Medieninstallation ins Rampenlicht.

Unternehmen und Professionals aus der Branche sind ab sofort aufgerufen, ihre Vorzeigeprojekte zum Wettbewerb unter www.prolight-sound.com/sinus bis zum 22. November einzureichen. Erfolgreich realisierte AV-Konzepte aus Business und Entertainment, die sich durch den zukunftsweisenden Einsatz festinstallierter Medientechnik auszeichnen, werden mit dem Award auf der Prolight + Sound 2020 prämiert. Das Spektrum reicht dabei von Konferenzzentren und Kollaborationsräumen über Fernseh- und Rundfunkstudios bis hin zu Marken- und Erlebniswelten sowie Freizeit-Attraktionen.

Im letzten Jahr wurde in der Kategorie „Control Room“ die neue IP-basierte Medientechnik im GEO Mission Control Center von EUMETSAT in Darmstadt ausgezeichnet. Siegerprojekt in der Kategorie „Corporate“ war die Inspiration Wall im Merck Innovation Center, ebenfalls in Darmstadt. Jury und Kuratorium des Preises setzen sich zusammen aus Vertretern des Verbandes für Medien- und Veranstaltungstechnik e.V. (VPLT), des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC) sowie Branchenkennern, Vertretern der Fachpresse und der Messe Frankfurt.

Quelle: VPLT e.V.