NicLen investiert in hohe Stückzahlen Robe FORTE und iSpiider

Der renommierte deutsche Dry-Hire Spezialist NicLen mit Hauptsitz in Dortmund hat in eine dreistellige Anzahl Robe FORTE und iSpiider investiert, die ab sofort im Mietpark verfügbar sind.

Die Geschäftsführer von NicLen, Nico Valasik und Jörg Stöppler, kommentieren: „Nach der Markteinführung der FORTE Anfang 2021 finden sich die Scheinwerfer immer häufiger auf den Ridern von Events und bei Künstlern und wir sehen, dass die Nachfrage nach den FORTE stetig wächst. Mit diesem Investment stellen wir sicher, dass wir die steigende Nachfrage mit dem besten Material bedienen können.“

Das Team von NicLen ist generell von der Farbmischung, dem Zoombereich und der allgemeinen Licht- und Abbildungsqualität der FORTE begeistert. Überzeugt hat die Crew von NicLen außerdem die TRANSFERABLE ENGINE (TE™)-LED-Technologie von Robe, die auch im FORTE zum Einsatz kommt und welche das Team bereits vom ESPRITE kennt.

Das TE-Konzept ermöglicht es, die Licht-Engine in den Geräten innerhalb von nur ca. 5 Minuten zu tauschen und somit die Geräte flexibel an verschiedene Kundenwünsche anzupassen. Robe bietet neben der High Power Version auch High CRI Ausführungen der Transferable Engines an. Zukünftig soll es zudem eine Tungsten Variante geben.

Nachdem in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 wieder einige Live-Shows und Events in unregelmäßigen Abständen stattgefunden haben, hat die Nachfrage nach leistungsstarken Scheinwerfern, wie dem FORTE, für größere Veranstaltungen stark angezogen und für 2022 rechnet man mit einem weiteren Anstieg.

Zusätzlich ist die Nachfrage nach Geräten mit IP65-Schutzklasse gewachsen, da Veranstaltungen im Außenbereich als sichereres Umfeld in Corona-Zeiten gelten. Die iSpiider waren daher eine naheliegende Wahl für eine Investition in einen robusten Scheinwerfer für Festivals und Veranstaltungen – zumal NicLen bereits einen großen Bestand an „normalen“ Spiidern hat.

Die neuen Scheinwerfer wurden von Robe Deutschland geliefert und ergänzen den bereits umfangreichen Bestand an Robe Moving Lights von NicLen.

Die Partnerschaft zwischen Robe und NicLen besteht schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Der aktuelle Verleihbestand umfasst auch ESPRITE, BMFL Blade, Wash und WashBeam, BMFL FollowSpot, RoboSpot Systeme, LEDBeam 150, Spiider, MegaPointe, iPointe und Pointe sowie einige Geräte aus der alten AT-Serie … die sich immer noch gut machen und ideal für Anwendungen mit knapperen Budgets sind.

Mit den Klassikern von Robe hat NicLen guten Erfahrungen hinsichtlich Langlebigkeit und Rentabilität der Marke gesammelt. Mit Innovationen wie der TE-Technologie entwickelt Robe genau diese Markenphilosophie in den modernen Scheinwerfern weiter.

Foto: NicLen Prime Dryhire Services – co CEO / CCO Jörg Stöppler