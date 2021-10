„Next Level of Content Creation“: N&M mit xR-Stage in den Bavaria Studios München

Im Studio 6 des Film- und TV-Dienstleisters hat Neumann&Müller Veranstaltungstechnik eine „Extended Reality“-Stage installiert – Die Kooperation mit den Bavaria Studios eröffnet Kunden eine neue Dimension für Digital-Live-Events und hybride Veranstaltungsformate – Mit 3D-Echtzeit-Technologie werden kreative Möglichkeiten für Studio-Setups sowie das Verschmelzen von physischen und virtuellen Welten genutzt

München – 6. Oktober 2021

Eine neue Bühne für nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten von Digital-Live-Events: Am Medienstandort Geiselgasteig der Bavaria Studios bei München hat Neumann&Müller Veranstaltungstechnik eine xR-Stage installiert, auf der das Live-Geschehen vor Ort und digitale Elemente in einer neuen Dimension von 3D-Echtzeit-Technologie miteinander verschmelzen. Zugleich ermöglicht Extended Reality maximale Kreativität beim Design für das Studio-Setup – und hebt virtuelle Veranstaltungsformate und Aufzeichnungen auf ein neues Level.

Die 3D-Echtzeit-Technologie, die im Studio 6 am Medienstandort zum Einsatz kommt, lässt Zuschauer in eine erweiterte real-virtuelle Welt eintauchen und sorgt dafür, dass die anschaulich präsentierten Inhalte beim Publikum eine starke Wirkung entfalten. Zusätzliche, ebenfalls virtuell generierte, Komponenten wie die Zuschaltung von Talkgästen per Video-Chat oder die Einbindung von Augmented Reality, ebenfalls in Echtzeit, vervollständigen diese Immersion. Für die Kreation von medialen Inhalten sorgt das Team von N&M digital media. Es steht den Event-Schaffenden schon während der Konzeptionsphase beratend zur Seite, programmiert und setzt den aufmerksamkeitsstarken Content um, und kümmert sich ebenfalls um die gesamte Post-Production.

Durch die Kooperation zwischen N&M und den Bavaria Studios bekommen Kunden die Möglichkeit, anspruchsvolle Digital-Live-Events, hybride Events und Broadcasts in der professionellen Umgebung eines Film- und TV-Produktionsgeländes zu realisieren. Auch im Studio 6 sind Live-Sendungen und Aufzeichnungen gleichermaßen möglich. Neben den vollausgestatteten Produktionsbüros der Bavaria Studios selbst befinden sich am Medienstandort Geiselgasteig eine Vielzahl von weiteren Gewerken und Dienstleistungsunternehmen sowie großzügige, gesicherte Außenflächen. Die „Filmstadt“ und ihre Stationen lassen sich zudem in kreative Event-Formate mit Publikum und in Film-/TV-Produktionen integrieren. Auf Basis einer vollständig klimaneutralen Energieversorgung bieten sich Kunden hier ideale Voraussetzungen für „grünes“ Produzieren. Das Studiogelände ist schnell erreichbar, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit dem N&M-Team können ab sofort Termine für Demos vereinbart werden. In diesem Rahmen werden beispielhaft virtuelle Welten in drei verschiedenen Leveln präsentiert. Gleichzeitig zeigen die Techniker auch alternative Einsatzmöglichkeiten für die xR-Stage auf. Neben dem festinstallierten Studio kann auch eine mobile Variante an individuellen Standorten von Unternehmen realisiert werden. N&M hat in den zurückliegenden Monaten für verschiedene virtuelle und hybride Veranstaltungen xR-Studios nach spezifischen Kundenanforderungen installiert. Ansprechpartner bei N&M ist Leonhard Roth (E-Mail: Leonhard.Roth@neumannmueller.com)

Weitere Infos auf www.NeumannMueller.com

© Fotos: Bavaria Studios