Neuer Video-Podcast der Eventbranche in Zeiten der Krise

Virtuelle MICE-Talks stärken WIR-Gefühl der Branche | Neues Streaming Studio im Tempodrom für Online-Formate jeder Art



Berlin, 16.04.2020: Am 1. April startete der Video-Podcast „MICEtens ungeschminkt“ aus dem neuen Streaming Studio im Tempodrom. Dieses Online-Format bietet MICE-Akteuren in Zeiten der Corona-Krise eine Plattform des Austausches und kreativer Lösungen. Initiiert und unterstützt wird dieses temporäre Projekt von der Eventagentur Hirschfeld Touristik Event, dem Technikanbieter TSE sowie der Eventlocation Tempodrom.



Sascha Heide, Gesellschafter von Hirschfeld Touristik Event, interviewt Branchenteilnehmer aus der Hotellerie, von Eventagenturen, Cateringfirmen, Möbelverleihern, Eventlocations usw. aus dem neuen Streaming Studio im Tempodrom, wo die Gesprächspartner live in die Große Arena zugeschaltet werden. Die Veröffentlichung der „ungeschminkten“ Video-Podcasts erfolgt täglich um 9:30 Uhr. „Gerade in diesen Zeiten ist es umso wichtiger, die Synergien der Branche zu bündeln und gemeinsam das WIR der Event-Branche in der Krise und in Zukunft zu stärken“, erklärt Sascha Heide die Philosophie der MICE-Talks.

Der Video-Podcast wird im neuen Streaming Studio der Großen Arena auf einer Gesamtfläche von 2.800 m² produziert. Die TSE, langjähriger Partner des Tempodrom und Veranstaltungstechnik Full-Service-Dienstleister aus Berlin, stellt das hierfür benötigte Equipment für Streaming-Aufnahmen zur Verfügung. Das moderne Studio-Set-Up kann ab sofort auch für diverse Online-Formate im Tempodrom angemietet werden – ob für Künstlerauftritte oder Corporate Formate wie Live-Streamings von Produktpräsentationen, Online-Konferenzen oder virtuellen Pressekonferenzen. Darüber hinaus steht auch die Kleine Arena mit ca. 255 m² für hochwertige Online-Produktionen zur Verfügung.

„Streaming- und Recordingvarianten werden aktuell auf dem Markt viele angeboten. Die Architektur und Multifunktionsweise des Tempodrom hebt sich ganz klar von anderen Locationmöglichkeiten ab und bietet den Künstlern und Corporate Kunden eine einzigartige Spielwiese für diese neuen Formate in der derzeitigen Krise“, so Ronny Reinhold, Head of Marketing und Sales der TSE AG.

Karolin Seemann-Gramsch, Geschäftsführerin des Tempodrom, betont: „Gerade jetzt wird die Eventbranche vor große Herausforderungen gestellt. Trotz drastisch geänderter Bedingungen wollen wir nach vorne schauen, um für bzw. auch mit unseren Kunden neue Eventansätze zu entwickeln. Hier stellen die neuen Online-Formate eine flexible und sichere Lösung für die verschiedensten Anlässe dar.“

Über das Tempodrom

Das Tempodrom ist die Verwandlungskünstlerin unter den Berliner Event-Locations. 1980 als Zirkuszelt auf dem Potsdamer Platz gegründet und nach verschiedenen Standortwechseln 2001 auf dem Gelände des ehemaligen Anhalter Bahnhofs in neuem Gewand erbaut, bietet das Haus heute eine kaum zu übertreffende Vielfalt an Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten – ob für öffentliche Veranstaltungen wie Konzerte, Comedy-Shows oder Musicals oder für exklusive Firmenveranstaltungen wie Gala Dinners, Tagungen und Produktpräsentationen.

Über Hirschfeld Touristik Event GmbH & Co.KG

Die Eventagentur Hirschfeld Touristik Event GmbH & Co.KG betreibt das größte Portal für Event-Ideen & Full-Service Eventmanagement. Die besondere Idee dabei ist, Kunden eine Vorauswahl von Event-Programmen zu bieten, die als Paket einfach und praktisch handhabbar sind, wie eine Pauschalreise. Der Hirschfeld-Vermittlungsservice hat mit viel Liebe zum Detail jahrelang über 5.000 Event-Ideen zusammengetragen. Bei komplexen Projekten für hochklassige Events, insbesondere im Ausland hat die Agentur aus Erfurt ebenfalls den passenden Service. Die Kernkompetenz der Hirschfeld Inhouse-Agentur liegt in der kreativen und individuellen Gestaltung von Mitarbeiter- und Kunden-Events sowie Incentive-Reisen weltweit.

Über TSE AG

Die TSE AG ist Berlins größter Veranstaltungstechnik-Dienstleister und hat in über zwei Jahrzehnten Firmengeschichte bereits tausende Veranstaltungen erfolgreich ausgestattet und durchgeführt.

Unternehmen, Agenturen, Sportvereine, Konzertveranstalter und Bands und viele weitere Kunden aus allen Wirtschaftsbereichen setzen auf das Full-Service Angebot der TSE. Das kompetente, erfahrene und dynamische Team aus über 120 festen Mitarbeitern steht seinen Kunden in allen Bereichen der professionellen Veranstaltungstechnik zur Seite.

Fotos: Copyright © Sebastian Greuner