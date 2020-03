Neue Gesichter bei Bose Professional

Gleich zwei neue Gesichter hat das Team von Bose Professional mit an Bord. Seit dem 1. Februar verstärkt Lisa Affenzeller als Account Manager Live Sound das Team und ist für den deutschen Rental/Touring Markt verantwortlich. Seit 10 Jahren ist sie im Live Konzert Bereich tätig und darüber hinaus als FOH Sound Engineer weltweit auf Tour.

Darüber hinaus betreut Jens Welle seit dem 2. Januar das Gebiet Nordrhein-Westfalen. Er verfügt über eine fundierte und langjährige Vertriebserfahrung im B2C- und B2B-Bereich und war die letzten 8 Jahre im High End Audio Solution Business tätig. In seiner Rolle wird er die Pro Partner sowie Planer bei allen relevanten und nötigen Schritten in Bose Pro Audio-Projekten in den entsprechenden Fokusmärkten innerhalb seines Gebiets betreuen.