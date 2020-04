Nachwuchs bei Feiner Flutern – FL500 DMX

Der neue FL500 DMX ist ein kompakter LED-Weißlichtfluter in der 500W/800W-Halogenklasse – erhältlich mit unterschiedlichen Lichtfarben und zwei möglichen Abstrahlwinkeln (120° und 70°). Einsatzbereiche sind Arbeits- und Spielflächenlicht für Theater, Konzertsäle, Mehrzweckhallen sowie Ausstellungen und industrielle Anwendungen. Der Scheinwerfer ist lüfterlos, fernsehtauglich und wird in Deutschland gefertigt.

Die FL500 DMX Fluter sind als monochrome Version in verschiedenen Farbtemperaturen von 2.700K bis 5.000K erhältlich. Zusätzlich wird mit dem TW-Modell eine Tunable White Variante mit zwischen 2.700K und 5.000K regelbarer Farbtemperatur angeboten. Eine Besonderheit stellt hier die Wahlmöglichkeit zwischen reinem Tunable White und der Dim-to-Warm-Technik dar. Beim Dim-to-Warm verändert sich die Lichtfarbe beim Dimmen und wird wie bei Glühlampen immer wärmer. Das ist besonders für den Einsatz der LED-Fluter in Kombination mit Halogenscheinwerfern interessant.

Hochauflösender Dimmer, fernsehtauglich und flickerfrei

Auch im kompakten FL500 DMX kommt die von Feiner Lichttechnik entwickelte fernsehtaugliche Dimmertechnik zum Einsatz. Die Regelung erfolgt über DMX mit wahlweise 8bit oder 16bit. Da es bereits bei Überblendzeiten ab 5sec und 8bit zu sichtbaren Stufungen beim Dimmen von LEDs kommt, ist die 16bit Ansteuerung besonders beim Einsatz als Saal- und Konzertbeleuchtung empfehlenswert. Über die DMX/RDM-Funktion kann der Scheinwerfer fernkonfiguriert und fernüberwacht werden. Zusätzlich sind verschiedene Schaltoptionen für den Arbeitslicht-Einsatz ohne DMX wählbar.

Made in Germany – nachhaltige Qualität für den Dauereinsatz

Alle Feiner Lichttechnik Fluter werden ausnahmslos in Deutschland gefertigt. Nachhaltigkeit und Fertigungs-qualität stehen im Vordergrund. Speziell beim FL500 DMX wurde aber auf einen besonders günstigen Preis geachtet, damit er auch bei kleinem Budget in Schulen und Amateurbühnen zum Einsatz kommen kann. Die Fluter sind für den Dauereinsatz als Arbeitslicht mit Betriebszeiten von 8 Stunden/Tag oder mehr und 7 Tage/Woche geeignet.

Die LEDs der FL500DMX Scheinwerfer können am Ende Ihrer Lebensdauer ersetzt werden. Alle Komponenten sind für den Service zugänglich und austauschbar. Die Herstellergarantie beträgt 2 Jahre.

Photobiologische Sicherheit und Energieeffizienz

Die verwendeten Bridgelux LEDs aller Feiner Lichttechnik Fluter fallen für den Augenschutz gemäß Norm EN62778 und EN62471 in die niedrigste Risikogruppe „RG1“. Eine Schädigung des Auges tritt nicht ein, auch nicht bei starrem Blick in Richtung der Lichtquelle mit begrenzter Dauer (begrenzte Expositionsdauer).

Die Energieeffizienzklassen sind abhängig von Farbtemperatur und Abstrahlwinkel A+ oder A++. Je nach Nutzungsdauer amortisieren sich die Anschaffungskosten durch den niedrigeren Stromverbrauch der LED-Technik gegenüber Halogen-Altbestand bereits ab eineinhalb Jahren. Die Energieeinsparung liegt bei 90%.

Die beiden lichtstärkeren Modelle FL1200 und FL2200 sind bereits bei vielen Musicals, Staatstheatern, Messe- und Sporthallen im Einsatz. Der kleinere FL500 DMX erweitert den Anwendungsbereich der beliebten LED-Weißlichtfluter auf kleinere Mehrzweckhallen, Schulen und niedrige Bühnen.