Zwei Messen, ein Termin: Musikmesse und Prolight + Sound finden 2019 vollständig parallel statt. Das Messeduo öffnet von 2. bis 5. April 2019. Mit der neuen Tagesfolge an vier Werktagen – Dienstag bis Freitag – schärft die Musikmesse ihr Profil als Plattform für den professionellen Austausch internationaler Akteure der MI-Industrie.

Auch räumlich rücken die Veranstaltungen näher zusammen.

Besucher erleben vier Tage lang das gesamte Produktspektrum der Musik- und Live-Entertainment-Branche. „Musikmesse und Prolight + Sound bündeln ihre Kräfte. Mit der gemeinsamen Tagesfolge erfüllen wir einen häufig geäußerten Wunsch der Branche“, sagt Michael Biwer, Group Show Director des Bereichs ‚Entertainment, Media & Creative Industries‘ der Messe Frankfurt Exhibition GmbH. „Das Konzept für 2019 stellt die Stärken des Messeduos in den Vordergrund: Professionalität, Internationalität und die Synergien zwischen den vertretenen Industrien.“

Der Samstag fällt als Veranstaltungstag nicht weg, sondern geht in einem neuen Angebot mit B2C-Fokus auf, das individuell vermarktetcwird. Unter dem Namen Musikmesse Plaza realisiert die Messe Frankfurt am 6. April einen Pop-up-Market mit vielen musikalischen Events, auf dem Aussteller direkt verkaufen können. Hierzu kooperieren die Veranstalter mit zahlreichen Partnern aus der Kreativindustrie, um eine hohe Anziehungskraft für Musiker und Musikliebhaber zu garantieren. Das begleitende Musikmesse Festival wird um einen Tag verlängert und präsentiert bereits ab Dienstag Konzert-Highlights in ganz Frankfurt.

Kurze Wege, optimaler Besucherfluss

Musikmesse und Prolight + Sound setzen bei der Hallenaufplanung auf eine bestmögliche Konzentration der Produkt- und Themenbereiche. Erstmals bündelt eine Halle das gesamte Audio-Angebot: Auf knapp 30.000 Quadratmetern der Halle 8.0 finden Besucher Lösungen rund um Live-Beschallung, Festinstallation, Studio und Recording. Die im September 2018 eingeweihte Halle 12 bietet optimale Präsentationbedingungen für Aussteller der Bereiche Light, Stage, Entertainment und Veranstaltungssicherheit. Halle 4 führt Verbände der Musik- und Event-Branche zusammen und beherbergt ein gemeinsames Business- und Networking-Areal für beide Messen. Zudem haben Aussteller der Prolight + Sound hier die Möglichkeit, sich zentral in der Mitte des Messegeländes zu präsentieren. Die Hallenebenen 3.0 und 3.1 zeigen die ganze Welt der Tasten-, Schlag-, Zupf-, Streich- und Blasinstrumente sowie Noten und Equipment. Hinzu kommt das Forum.0 für Full-range Companies sowie das Congress Center, das die Angebote rund um musikalische Bildung zusammenfasst.

Business first!

Freier Eintritt an allen Messetagen, kostenloser Garderobenservice, Guided Tours und viele weitere Vorteile: Mit dem VIP-Programm „Insider“ erhalten qualifizierte Fachhändler eine First-Class- Behandlung. In 2019 wird das Angebot auch auf Einkäufer der Entertainment-Technology-Branche ausgeweitet. Ebenso ist das Matchmaking-Programm, das Aussteller mit den für sie relevanten Besuchern zusammenbringt, ist ab sofort Bestandteil beider Messen.

Neu in 2019 ist eine gemeinsame Halle für Business und Networking für Musikmesse und Prolight + Sound (Halle 4.1). Sie präsentiert sich als aufwendig gestaltetes Lounge-Areal mit Vortragsbühne und Gastro- Bereichen und ermöglicht Geschäftsgespräche in entspannter Atmosphäre.

Die richtige Bühne für jede Marke

Vom Start-up bis zum Key-Player: Musikmesse und Prolight + Sound unterstützen Unternehmen aller Größen beim perfekten Auftritt. Sie können nicht nur Standfläche in den Hallen und auf dem Freigelände buchen, sondern auch Teil des Rahmenprogramms sein. Auf den neuen „Circle Stages“ präsentieren Aussteller Event-Highlights direkt in den Hallen. Sie stellen einen ansprechenden Rahmen für Produktdemos, Workshops, Vorträge, Empfänge oder Performances von Endorsern. Die geschlossene Bauweise gewährleistet einen angemessenen Schallschutz. Abends organisiert die Messe Frankfurt gemeinsam mit Unternehmen der Branche außergewöhnliche Konzerte des Musikmesse Festivals auf den Circle Stages.

Die Live Sound Arena findet ein neues Zuhause auf dem Freigelände F10 in unmittelbarer Nähe zur Audio-Halle 8.0. Hier stellen Aussteller der Prolight + Sound große PA-Anlagen und Line-Array-Systeme unter Realbedingungen vor. Darüber hinaus ist ein Demo Room für Indoor- Audiosysteme in Planung.

Auch beim Nachwuchsareal Discover Music kooperieren die Veranstalter eng mit den Unternehmen der Branche. Aussteller können Instrumente, Give-Aways oder Technik zur Erlebniswelt für musikalische Entdecker beisteuern. Sie tragen dadurch zu einem erfolgreichen Projekt bei und stellen einen Erstkontakt zwischen ihrer Marke und jungen Musikinteressierten her.

Darüber hinaus entstehen mehrere Sonderareale, bei denen Unternehmen ihre Produkte gezielt einer Special-Interest- Besuchergruppe vorstellen können. Auf der Prolight + Sound gibt es erstmals eigene Präsentationsflächen für die Themen Event-Sicherheit sowie Digital Signage. Auf der Musikmesse ist ein dediziertes Areal für Linkshänder-Instrumente in Planung.

Fit für die Zukunft

Disruptive Technologien, neue Standards und Paragraphen sowie steigende Kundenansprüche: Die Branche verändert sich in rasanter Geschwindigkeit. Besucher der Musikmesse und der Prolight + Sound bleiben am Puls der Zeit und erhalten einen Einblick in die Trends der Zukunft.

Nach der erfolgreichen Premiere 2018 wird die Seminarreihe „The Future of Music and Audio Technology“ weiter ausgebaut. Sie beleuchtet Themen, die die globale Musikindustrie entscheidend beeinflussen – darunter künstliche Intelligenz, App-Integration und Wearables für Musiker. Das Programm wird organisiert von der Advanced Audio + Applications Exchange (A3E).

Auch das „Immersive Technology Forum“ geht in eine neue Runde. Unternehmen der Event- und Medientechnikbranche geben Aufschluss zu Best Practices rund um 3D- und Spatial Audio, Virtual und Augmented Reality, 360°-Projektion und Holographie.

Eine Neuerung in 2019 ist die Seminarreihe „CAVIS – Congress for Audiovisual Integrated Systems“. Sie fokussiert auf den Wachstumsmarkt der festinstallierten Lösungen und gibt Ausstellern der Prolight + Sound die Möglichkeit, konkrete Produkte und Projekte vorzustellen.

Musikmesse Plaza rockt den Samstag

Direkt im Anschluss an das Messeduo geht mit der „Musikmesse Plaza“ ein völlig neues Veranstaltungskonzept ins Rennen, das ganz auf Endverbraucher abzielt. Am Samstag, 6. April, präsentiert sie auf dem Ostgelände der Messe Frankfurt einen Pop-up Market mit vielfältigen Themenwelten und Möglichkeit zum Direktverkauf für Hersteller und Händler. So möchte die Messe Frankfurt den Erlebnisfaktor auf ein neues Level bringen und allen interessierten Ausstellern die Möglichkeit bieten, an fünf Tagen alle Besuchergruppen zielgerichtet anzusprechen.

Bestandteile der Musikmesse Plaza sind unter anderem:

– Die „Vintage Guitar Show“ in Kooperation mit dem No. 1 Guitar Center Hamburg, auf der jedermann verkaufen, kaufen und tauschen kann

– Sonderausstellungen zu Vintage Drums, Vintage Concert Audio und Elektro-Orgeln

– Eine Plattenbörse, an der sich sowohl private als auch gewerbliche Händler beteiligen können

– Ausstellungsflächen für Labels und weitere Unternehmen der

Musikwirtschaft

– Die Themenwelt „Accessories + Lifestyle“ mit einem breiten Produktspektrum: von Instrumenten-Equipment über Fashionund Merchandise-Artikel bis hin zu Büchern, Postern und Fotografie Zahlreiche Events wie Workshops von Top-Musikern, Showcases bekannter Künstler und Meet-and-Greets

– Ein großes Abschlusskonzert in der Festhalle Frankfurt. Das Nachwuchsprojekt „Discover Music“ geht am Samstag in die Verlängerung und ist somit ebenfalls Teil der Musikmesse Plaza.

Klare Besucheransprache mit neuer Markenstruktur

Mit der Erweiterung um das neue Samstagskonzept führt die Messe Frankfurt fortan eine dreigliedrige Markenstruktur für ihre Veranstaltungsreihen im musikalischen Kontext.

Musikmesse, Europas größte Fachmesse der Musikindustrie,

Dienstag bis Freitag, 2. bis 5. April 2019

Musikmesse Plaza, Pop-up Market – Gear. Vintage. Lifestyle,

Samstag, 6. April 2019

Musikmesse Festival, Kultur- und Konzerthighlights in ganz Frankfurt, Dienstag bis Samstag, 2. bis 6. April 2019

Auch die Prolight + Sound stellt ihren Markenkern als „The Global Entertainment Technology Show“ noch deutlicher in den Fokus.

Weitere Informationen unter:

www.musikmesse.com

www.musikmesse-plaza.com

www.musikmesse-festival.com

www.prolight-sound.com