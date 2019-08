Mitarbeiteranzahl der Entertainment Technology Concepts GmbH steigt weiter

Erkrath, 09. August 2019 – Der Full-Service-Dienstleister Entertainment Technology Concepts GmbH bekommt weiteren Zuwachs. Damit beschäftigt das Unternehmen nun über 40 Mitarbeiter.

Die am 01. April 2013 gegründete Entertainment Technology Concepts GmbH bekommt weiteren Zuwachs. Ab September dieses Jahres beschäftigt das Unternehmen für Veranstaltungstechnik über 40 Mitarbeiter an zwei Standorten. Zum bisherigen Team gesellen sich fünf neue Auszubildende zum Veranstaltungstechniker und mit Mark Hanewald und Danijel Krajnc zwei weitere Mitarbeiter, zur Verstärkung des Vertriebsteams. Die beiden Quereinsteiger mit Vorerfahrung im Bereich Vertrieb von technischen Produkten sollen sich künftig vorrangig um den Bereich Langzeitmiete für medientechnische Installationen am POS kümmern. Damit steigt das Unternehmen in einen neuen Geschäftsbereich ein und erweitert sein Portfolio erneut. „Im internationalen Vergleich sehe ich hier die größten Wachstumschancen“, sagt Alexander Klaus, Geschäftsführer von ETC. „Die Ausstattung von Shops, Flagship-Stores, Shoppingmalls und die Warenpräsentation steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen, wenn man dies mit angrenzenden Ländern vergleicht. Wir haben dafür eine ganze Produktlinie entwickelt, die den Kunden wie Markenartiklern ab September 2019 zur Verfügung steht“, so Klaus weiter. Die Displaytechnik besteht überwiegend aus hochauflösenden LED Flächen und wird Produktpräsentationen damit ganz neue Möglichkeiten bieten.

Über Entertainment Technology Concepts GmbH

Die Entertainment Technology Concepts GmbH ist ein Full-Service-Dienstleister für den Bereich Veranstaltungstechnik mit Hauptsitz in Erkrath und einer weiteren Betriebsstätte in Braunschweig. Mit individuellen Konzepten aus Beratung, Projektplanung und Durchführung bietet das Unternehmen seinen Kunden einen Rundumservice aus der Hand von Experten. Die Kompetenzfelder LED-, Video-, Licht- und Tontechnik umfassen alle technischen Leistungen aus der Veranstaltungsbranche für Events, TV-Sets, Studios und Messen aller Art und Größen – weltweit. www.etc-europe.com

Quelle: ENTERTAINMENT TECNOLOGY CONCEPTS