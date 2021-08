Mit PIXERA in Antwerpen zu Besuch bei der Biene Maja

Bei den jeweils alle 15 Minuten beginnenden, einstündigen Shows im neuen Story Studio in Antwerpen werden bis zu sechs Shows parallel von einem einzigen PIXERA Master-Server gesteuert.

Wallern (Österreich), 24. August 2021 – Studio 100 und CityCubes haben vor kurzem ihre kreativen Kräfte gebündelt, um eine brandneue und äußerst innovative Besucherattraktion in Antwerpen zu eröffnen, das Studio 100 Story Studio. Eine Kombination von spektakulären, lebensgroßen Projektionen und einer über Kopfhörer erlebbaren Audioerzählung, welche die Besucher in den Bann unterschiedlicher Themenwelten zieht.

Das in der Antwerpener Meir gelegene Story Studio ist die erste immersive AV Attraktion ihrer Art in Belgien.

Eine der Haupterzählungen, die im Studio 100 Story Studio zum Leben erweckt werden, spielt an Bord eines Archäologie-Forschungsschiffes, auf der Suche nach der mythischen Stadt Atlantis. Während der Show werden Besucher durch verschiedene Zeiten, Orte und Dimensionen hin zur sagenumwobenen Stadt geführt, die einst durch die Meere verschlungen worden sein soll. Jeder der sechs Räume innerhalb des Studio 100 Story Studios beherbergt einen Teil der Gesamtgeschichte. Mit dem wortwörtlichen Fortschritt der Besucher, offenbaren sich auch Stück für Stück mehr Teile des inhaltlichen Puzzles der fesselnden Geschichte.

Ein weiteres inhaltliches Highlight ist eine zusätzliche Showerzählung, die Besucher in die Welt der “Biene Maja” entführt, basierend auf dem berühmten Kinderbuchklassiker, der spätestens seit der Adaption als Zeichentrickserie zu einem globalen Phänomen wurde. Die Erzählstruktur der Maja-Show ist noch interaktiver als Atlantis angelegt, da hier die Besucher aller Altersklassen dazu animiert werden, zusammen mit der weltberühmten Biene zu tanzen, zu fliegen und sich ab und zu sogar zu schütteln. Inhaltlich folgt man Maja, die auf der Suche nach einer äußert wichtigen Bienenstock-Feier ist. Die Besucher können die abenteuerlustige Biene dabei auf ihrer Reise durch verschiedene immersive Welten unterstützen.

Insgesamt wurden 52 Panasonic Projektoren für die Umsetzung der Attraktion verwendet, die alle durch AV Stumpfl PIXERA Medienserver und Software (ein Master und fünf Rendermaschinen) gesteuert und mit Content bespielt wurden.

Die Showvorführungen selbst beginnen alle 15 Minuten, bei einer Gesamtdauer von ca. einer Stunde pro Show. Bis zu sechs Shows laufen parallel, alle durch einen PIXERA Masterserver gesteuert.

Die Bodenprojektionen (15 Outputs, die durch einen Datapath FX4 geteilt und durch einen IDK FDX-32 Modular Matrix Switcher geroutet werden) wurden mit Hilfe eines einzigen PIXERA RAW Servers realisiert.

Die weiteren Wandprojektionen in den einzelnen Räumen laufen über jeweils einen eigens zugeteilten Server, der als Backup 12K breiten und unkomprimierten Content zuspielt.

Die mobilen und drahtlosen Headsets, über Timecode perfekt gesynched, werden ebenfalls durch den PIXERA Masterserver gesteuert. Zusätzliche Audiooutputs werden für Werbebotschaften und Effekte in einigen der Räume eingesetzt.

CityCubes’ Creative Partner Dieter Veulemans unterstreicht die Wichtigkeit eines zuverlässigen System-Setups:

“Was wir hier in Belgien kreiert haben, ist ein “never been seen before” Technologieprojekt, für das wir uns voll auf unsere Partner und PIXERA verlassen. Es ist essentiell wichtig, dass die Shows täglich mehrere Stunden und über mehrere Monate hinweg laufen und uns das AV Equipment Sicherheit vermittelt. Alles hängt von den Systemen und der entsprechenden Hardware ab und ich kann ihnen versichern, dass wir diesen Systemen voll vertrauen und ich nachts gut schlafen kann.”

Die Programmierung des PIXERA Systems übernahm Sander de Schrijver, das technische Equipment wurde von AED Display bereitgestellt.

Prismax kreierte den als unkomprimierte TIFF-Sequenzen formatierten Content.

Zusätzliche Firmen, die ebenfalls an der Umsetzung des ambitionierten Projekts beteiligt waren sind u.a. The Production Box und Flex solutions.

“The Studio” hat bereits verlauten lassen, dass zukünftig noch weitere Geschichten und Erlebnisshows für Besucher aller Altersgruppen dem Setup hinzugefügt werden sollen.

Studio 100 CEO Anja Van Mensel kommentiert den allgemeinen Erfolg des Projektes: „Studio 100 Story Studio ist eine wunderschöne Erweiterung unserer aktuellen Aktivitäten und repräsentiert zugleich auch den nächsten Schritt für Studio 100. Es ist eine neue Form des Entertainments, die unser volles Vertrauen genießt. Zusammen mit unserem Partner CityCubes bin ich davon überzeugt, dass wir beim Anbieten qualitativ hochwertiger Entspannung für die ganze Familie ein Zeichen setzen.“

Fotos: CityCubes

www.avstumpfl.com