Meyer Sound eröffnet neue Niederlassung in Singapur



Meyer Sound Laboratories, Inc. hat Meyer Sound Asia als neue Niederlassung mit Sitz in Singapur gegründet, um die Marketingunterstützung und den technischen Support in der gesamten Region auszubauen. Meyer Sound Asia steuert und koordiniert Aktivitäten mit den Distributoren in Südostasien, Australien und Neuseeland.

„Wir haben in den letzten Jahren ein enormes Wachstum in dieser Region erlebt und möchten diese Entwicklung in der Zukunft noch weiter unterstützen“, sagt Meyer Sound Senior Vice President of Marketing John McMahon. „Wir erweitern unsere Unternehmenspräsenz und unterstützen unsere regionalen Partner mit einem eigenen Team vor Ort. Schwerpunkte sind das Business Development, der After Sales Support und die Design Services.

Leiter des technischen Teams in Singapur ist der Technical Sales Support Specialist Andrew Poh, der umfangreiche Erfahrungen im Bereich Systemdesign und -integration aus früheren Positionen bei einem globalen Akustikberatungsunternehmen und einem großen Audiohersteller mitbringt. Ebenfalls in Singapur ansässig ist Salmah El Haissane, Marketing & PR Coordinator für Asien. In den kommenden Monaten wird das Singapur-Team von Meyer Sound um zusätzliche technische Support- und Verwaltungsmitarbeiter erweitert.

„Ein lösungsorientiertes Technologieunternehmen benötigt Ansprechpartner für Kunden und Anwender in der gleichen Zeitzone“, sagt Chris D’bais, Sales Manager für Ozeanien und Südostasien. „Mit einem wachsenden und hochqualifizierten Team in Asien werden wir nicht nur lokale Kunden unterstützen, sondern auch globale Touren in unserer Region durchführen und große Installationsprojekte in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern koordinieren können.“

Das neue Büro in Singapur erweitert die Präsenz von Meyer Sound in Asien und Ozeanien. Weitere Vertriebsniederlassungen befinden sich in Indien (Mumbai) und im Mittleren Osten (Dubai).

Zur Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in Asien hat Meyer Sound neue oder erweiterte Partnerschaften angekündigt. Meyer Sound arbeitet mit der EV Group aus Hanoi als Distributor für Vietnam zusammen. Die Coda Group Pte Ltd, langjähriger Meyer Sound Distributor für Singapur, wird nun auch die Vertretung für Malaysia übernehmen. Numthip Associates Co. Ltd mit Sitz in Bangkok, wurde neuer Meyer Sound Pro Market Distributor für Thailand. Zwei neue Vertriebspartner wurden für den Heimkino-Markt bekannt gegeben: Deco 2000 mit Sitz in Bangkok für Thailand und PT.Karta Jaya Elektrindo für Indonesien.

Meyer Sound Asia kann wie folgt kontaktiert werden:

Meyer Sound Asien

12 Marina Blick

Asia Square Tower 2

Level #23-01

Singapur 018961

+65 6317 8646

meyersoundasia@meyersound.com

Photo Credit: Meyer Sound

ÜBER MEYER SOUND

Meyer Sound ist einer der weltweit führenden Hersteller von professionellen Lautsprechersystemen.

Seit der Gründung 1979 durch John und Helen Meyer ist es unser Ziel, das Hören und Zuhören zu einem perfekten und außergewöhnlichen Erlebnis zu machen. Namhafte Künstler, weltbekannte Konzerthäuser und Veranstaltungshallen vertrauen auf die herausragende Qualität der Meyer Sound Systeme, ebenso wie Universitäten, Unternehmen, Kinos, Kirchen und Restaurants. Alle Meyer Sound Produkte werden am Stammsitz in Berkeley, Kalifornien entwickelt und produziert. Unsere Lautsprechersysteme zeichnen sich durch höchste Klangqualität und Zuverlässigkeit aus. Für alle Meyer Sound Produkte gibt es fünf Jahre Garantie. Unser Fokus liegt auf der ständigen Forschung und der Weiterentwicklung von Lautsprechersystemen. Über 100 US Patente und zahlreiche

Auszeichnungen unterstreichen unsere wegweisenden technologischen Entwicklungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. +49 2602 99908-0, Fax +49 2602 99908-99,

Email: info@meyersound.de oder online unter www.meyersound.de.