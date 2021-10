Mehr SL und nichts weniger – d&b stellt mit dem XSL System ein kompaktes Line Array vor, das die SL-Serie komplettiert.

Das neue d&b XSL System vereint die branchenführenden Merkmale der außergewöhnlichen SL-Serie in einem kleineren, leichteren und energieeffizienteren Paket. Beeindruckende Leistung und herausragende Kontrolle für ein breites Spektrum von Anwendungen.

Backnang, Deutschland, 21.09.21. Die Top-of-the-Range Line-Array-Familie von d&b audiotechnik, die SL-Serie, freut sich über die Ankunft ihres Nesthäkchens, das XSL-System. Das XSL-System bringt alle Eigenschaften der SL-Serie mit, angefangen von der eindrucksvollen breitbandigen Direktivität und dem erweiterten Frequenzgang im Tieftonbereich bis hin zu umfangreichen Rigging-, Verkabelungs- und Transportlösungen.

Das XSL System umfasst installationsspezifische und mobile Touring-Varianten. Das XSLi-System für Festinstallationen ist ideal für Veranstaltungsorte, bei denen es auf Sprachverständlichkeit ankommt und die eine hohe Leistung über das gesamte Frequenzspektrum erfordern. Die mobile Version des XSL-Systems erfüllt die Anforderungen einer breiten Palette von Touring-Anwendungen. Sowohl XSL- als auch XSLi-Systeme können als eigenständige Stand-alone-Pakete oder als Delay- oder Fill-Systeme zusammen mit ihren GSL- und KSL-Geschwistern eingesetzt werden.

Durch die besonders geringen Abmessungen des XSL-Systems werden sämtliche Eigenschaften der SL-Serie – 2-Weg-aktives Design, hoher Schalldruckpegel und beeindruckendes kardioides Verhalten im Tieftonbereich – für ein breites Spektrum von Installationen und Veranstaltungen nutzbar. Selbstverständlich fügt sich das XSL-System auch nahtlos in den bewährten d&b Workflow ein.

„Das Verhältnis von Leistung und Größe des XSL-Systems ist einzigartig auf dem aktuellen Beschallungsmarkt und im d&b Portfolio“, so Werner ‚Vier‘ Bayer, Produktmanager bei d&b. „Im Installationsbereich verbessert das breitbandige Abstrahlverhalten des Systems das Verhältnis von Direkt- und Diffusschall in akustisch schwierigen Räumen drastisch. Kurz gesagt: Es sorgt für absolute Klarheit im Raum! Für den mobilen Einsatz sind der geringe Platzbedarf (Footprint) und die verbesserte Klangperformance richtig wertvoll. Es ist ein gewaltiger Schritt, wirklich beeindruckend.“

Matthias Christner, Leiter R&D Akustik bei d&b, erläuterte: „Bei der Entwicklung dieses Produkts waren wir tatsächlich etwas skeptisch, ob wir das charakteristische Direktivitätsverhalten der SL-Serie in einem so kompakten Format verwirklichen können. Wir sind wirklich begeistert, ein wenig verblüfft und sehr stolz, dass es so gut funktioniert hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass die vom XSL gelieferte Klangqualität, das Abstrahlverhalten und die Klarheit die Evolution vorantreiben werden, die wir alle in Zukunft von kleineren Arrays erwarten.“