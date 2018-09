Intrigen, Liebeleien und wahre Geschäfte, darum ging es in diesem Jahr auf der Seebühne Utting. Die Rede ist vom Singspiel „Im Weißen Rössl“. Schon seit über 20 Jahren werden Klassiker von Theater-Spezialisten und Laien auf die Freilicht-Bühne gebracht. Der Ammersee in der untergehenden Sonne dient als effektvolle Kulisse. Live dabei sind die Zuschauer dank einer Sitztribüne aus dem Hause Layher. Das auf den ersten Blick einfache Projekt erwies sich für die ausführende Firma Opera GmbH & Co. KG in der Planung durch vielfältige Sicherheitsauflagen und spezielle Wünsche der Seebühne wie eine Teilgründung im Wasser als sehr komplex. In Zusammenarbeit mit den technischen Projektleitern der Opera GmbH & Co KG, dem verantwortlichen TÜV-Prüfingenieur und dem Gebietsverkaufsleiter vor Ort übernahmen die erfahrenen Layher Anwendungsingenieure die Planung für dieses Projekt – und haben den Aufbau selbst mit zwei Spezialisten unterstützt.

Dass die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Uttinger Seebühne traditionell ohne technische Verstärkung spielen, hatte auch Auswirkungen auf den Tribünenbau: „Wir haben die gesamte Konstruktion wie ein Amphitheater angelegt, in dem sich der Schall fängt, damit möglichst jeder Besucher optimal verstehen kann. Zudem stand die Tribüne mit den vordersten Stützen direkt im Wasser, um den Besuchern das Gefühl zu vermitteln, sie würden auf dem See sitzen – so bekam das Stück „Im Weißen Rössl“ einen zusätzlichen Reiz“, erklärt Stefan Dankel, Projektleiter der Opera GmbH & Co. KG. Diese besondere Form konnte mithilfe von Standard- und notwendigen Sonderbauteilen realisiert werden. Die Unterkonstruktion bestand dabei aus dem Layher AllroundGerüst Lightweight, das sich durch eine hohe Tragfähigkeit sowie eine schnelle und zugleich flexible Montage auszeichnet. So war eine Anpassung ans abschüssige und unebene Gelände problemlos möglich. Zwei Treppen aus dem Allround-Baukasten sorgten für den trittsicheren Auf-und Abgang, kindersichere Geländer sind ebenfalls im System integriert.

Weitere Informationen zum Projekt inklusive Video-Clip unter www.geruestgeschichten.com/opera.