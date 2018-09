Die LANG BARANDAY AG und Analog Way geben ihre neue Vertriebsvereinbarung per 01.10.2018 für die Schweiz bekannt.

Mit dieser neuen Vertriebsvereinbarung stärkt die LANG BARANDAY AG ihre Position als wertvoller Partner für Systemintegratoren und Einzelhändler, in dem sie die Komplettlösungen des innovativen französischen Pro-AV-Herstellers anbietet.

Analog Way, mit Sitz in Frankreich, ist bekannt für sein hochmodernes Angebot an High-End-AV-Konvertern und Switches. Mit der Übernahme des finnischen Herstellers von Medienservern, PICTURALL, wurde das Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur auf dem Markt für Medienserver.

Die leistungsstarken 4K-Multi-Output-Seamless-Switcher und Videowand-Prozessoren der LIVECORE-Serie sind nach wie vor das Flaggschiff von Analog Way und werden häufig für Live-High-End-Präsentationen und für die Erstellung riesiger Video-Leinwände mit einer grossen Anzahl von Videoausgängen verwendet. Nicola Votta, CEO der LANG BARANDAY AG, resümiert: „Wir schätzen die strategische Zusammenarbeit und den kontinuierlichen Austausch über die neuesten Entwicklungen mit Analog Way. Die Produkte von Analog Way ergänzen das bestehende Produktportfolio der LANG BARANDAY im kompletten Vertriebsspektrum perfekt, womit wir unseren Kunden den bestmöglichen Service mit zukunftsorientierten Produkten im AV-Bereich anbieten können.“

Adrien Corso, CEO von Analog Way, fügt hinzu: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der LANG BARANDAY in der Schweiz. Dank dieser neuen Partnerschaft sind wir davon überzeugt, dass unsere Kunden die bestmögliche Unterstützung in der Vermietung und Inszenierung erhalten, aber auch in unserem wachsenden Festinstallationsmarkt.“ Die Anwender von Analog Way können auf den umfassenden Service der LANG BARANDAY AG zurückgreifen. Dieser beinhaltet Vermietung, Pre- und After-Sales-Unterstützung, Projektgeschäft, erweiterte Reparaturprozesse und umfangreiche Serviceleistungen.

Darüber hinaus bietet die LANG ACADEMY seit Jahren hochwertige Analog Way Produktschulungen an, die von europäischen AV-Technikern sehr gefragt sind. Die LANG BARANDAY AG startete im September 2018 das Schweizer Pendant der LANG ACADEMY in Zürich. Ab 2019 werden Analog Way Trainings für Schweizer Kunden auch in Zürich angeboten.

Auf der diesjährigen IMS (www.ims-expo.ch), welche vom 23. bis 25 September in Luzern stattfindet, können auf dem Messestand der LANG BARANDAY AG, Halle 2, Stand 2007, der Videoprozessor VIO4K und in der gegenüberliegenden HDR/Whisper Lounge der Switcher PULSE2 und der Medienserver PICTURALL Server in Augenschein genommen werden.