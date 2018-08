Weiterbildung erhöht den Marktwert

Seit nun fast zehn Jahren ist die LANG ACADEMY in Lindlar ein fester Bestandteil des deutschen Schulungsmarktes der Veranstaltungsbranche. Um dem erhöhten Bedarf an Weiterbildung gerecht zu werden, bietet das autorisierte Trainings-Center für namhafte Hersteller wie Analog Way, AV Stumpfl, Barco, Epson und Panasonic ihren Teilnehmern stets ein vielseitiges Schulungsprogramm, welches speziell auf Produktneuheiten und den Technologiefortschritt abzielt. So konnte im letzten Jahr eine Höchstmarke von 730 Schulungsteilnehmern verzeichnet werden.

Um in der Eventbranche sowohl als Fachplaner, Systemintegrator, Technikdienstleister oder freiberuflicher Techniker wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es unabdingbar, sich und seine Mitarbeiter regelmäßig weiterzubilden. Dies wird von einigen sogar als Erhöhung des eigenen Marktwertes angesehen. „Nach der Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik oder ähnlichen medientechnischen Berufen ist es schwierig, sich ohne großen, autodidaktischen Aufwand zu spezialisieren. Da erscheint es nur logisch, sich über diesen Weg fortzubilden. “ erklärt Markus Ries, Direktor der LANG ACADEMY.

Anfang 2017 haben die Baranday AG, Zürich und die LANG AG, Lindlar gemeinsam beschlossen, die LANG Baranday AG als neues, selbstständiges Unternehmen zu gründen und so den Schweizer Markt kollektiv anzusprechen. Bislang zog die LANG ACADEMY bereits viele wissbegierige Kunden aus ganz Europa nach Lindlar, welche nun auch die Möglichkeit haben, Schulungen vor Ort in Zürich zu besuchen. Die LANG Baranday AG startet ab September 2018 das Schweizer Pendant der LANG ACADEMY in Zürich. Einen ersten Vorgeschmack auf die Schulungen konnten sich die Gäste des diesjährigen Open House Events im Juni bereits verschaffen. Das aktuelle Seminarprogramm für den Herbst 2018 ist ab sofort online unter www.lang-academy.com/de/seminartermine-baranday/ verfügbar. Erweitern Sie Ihren Horizont und schaffen Sie einen Mehrwert für sich und Ihre Kunden.

Besuchen Sie uns außerdem auf unserem Messestand A 2007 in Halle 02 der IMS, welche vom 23. bis 25. September in Luzern stattfindet. Auch hier werden Redner der LANG Baranday AG im Forum einen Einblick in das Schulungsportfolio geben.