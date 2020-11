L-Acoustics und JH Audio präsentieren In-Ear-Monitoring-Kopfhörer

Auf Basis der wegweisenden JH Audio In-Ear-Technologie reproduziert Contour XO als erstes IEM-System weltweit die L-Acoustics Klangsignatur und ermöglicht höchsten Hörgenuss für professionelle und private Anwender

Deutschland – 28. Oktober 2020 – Das Hörerlebnis für professionelle Anwender und Audiophile zu verbessern, ist der selbst gesetzte Anspruch von L-Acoustics. Mit den Contour XO In-Ear-Monitoring-Kopfhörern – entwickelt in Zusammenarbeit mit JH Audio – präsentiert L-Acoustics nun sein erstes Produkt im Personal-Audio-Marktsegment.

​Contour XO ist das Resultat des Zusammentreffens zweier Pro-Audio-Ikonen: Jerry Harvey und Dr. Christian Heil – zwei Wegbereiter von Technologien, die die Pro-Audio-Branche für immer veränderten: In-Ear-Monitoring-Systeme mit mehreren Treibern sowie die moderne Live-Sound-PA auf Basis des L-Acoustics Line Source Arrays.

Jerry Harvey, Gründer von JH Audio, strebte von Beginn an nach dem perfekten In-Ear-Hörerlebnis. Angetrieben von Weltstars auf der Suche nach einer besseren Monitoring-Klangqualität, entwickelte Harvey die ersten Custom-In-Ear-Monitoring-Kopfhörer mit Balanced-Armature-Doppeltreibern. Die Nachfrage war gewaltig und machte JH Audio zu einem der weltweit führenden Hersteller maßgefertigter In-Ear-Monitoring-Systeme.

L-Acoustics-Gründer Dr. Christian Heil revolutionierte die Live-Sound-Industrie gleich doppelt: 1992 präsentierte der Hersteller die Wavefront-Sculpture-Technologie in seinen V-DOSC Line-Source-Arrays. 2016 folgte mit L-ISA Immersive Hyperreal Sound die erste objektbasierte Mixing-Technologie für Live-Events, welche die Verbindung zwischen Künstler und Publikum auf bislang ungekannte Weise intensivierte.

Nun haben Harvey und Heil die Kräfte ihrer R&D-Teams gebündelt, um die charakteristische Frequenzkontur des renommierten L-Acoustics-Sounds erstmals in einem hochwertigen In-Ear-Monitoring-System mit zehn Treibern zu reproduzieren und so einen neuen IEM-Standard zu setzen. Entwickelt, um die Nuancen, Emotionen und Auswirkungen der Live-Musik zu reproduzieren, haben die professionellen L-Acoustics Soundsysteme ihre eigene „Klangsignatur“. Sie gilt als Maßstab für Live-Konzerte und den Bereich der darstellenden Künste, ist natürlich, dynamisch, offen und konsistent. Contour XO bietet diese Klangsignatur nun erstmals im Referenz-IEM für Bühne, Mischpult, Studio oder unterwegs.

Darüber hinaus unterstützt die Entwicklung von Contour XO die bevorstehende Veröffentlichung neuer binauraler, objektbasierter L-ISA Mixing Software Tools, die sich aktuell im Betatest-Stadium mit ausgewählten Audio-Profis befinden.

„Ich bin beeindruckt von der juwelierartigen Präzision, mit der JH Audio unsere Frequenzkontur auf ein derart miniaturisiertes Gehäuse abstimmen konnte“, so Christian Heil zum neuen Contour XO. „Als ich den Prototypen zum ersten Mal ausprobierte, spielte ich meine Lieblings-Playlist ab – es dauerte lediglich 20 Sekunden, um diese In-Ears lieben zu lernen. So ein umfangreiches Low-End und ein erweitertes Höhenspektrum habe ich noch nie zuvor bei einem IEM-System gehört. Der Klang ist jederzeit natürlich und druckvoll! Erst kürzlich haben wir über unsere neue Sparte L-Acoustics Creations Sound-Systeme für den Residential-Bereich auf den Markt gebracht, die es Musikliebhabern ermöglichen, das Erlebnis eines Live-Konzerts auch im privaten Wohnbereich zu verwirklichen. Die Contour XO erweitern die Lifestyle-Philosophie nun um L-Acoustics Sound Wearables, mit denen Anwender dieses Konzert-Erlebnis überall mit hinnehmen können.“

Auch Jerry Harvey freut sich über die wegweisende audiophile Tech-Fusion: „Ich versuche seit Jahren, meine In-Ears wie eine L-Acoustics PA klingen zu lassen. Erst als ihr Team uns herausforderte, kamen wir diesem Ideal so nahe wie möglich. Es war eine tolle Erfahrung, mit dem L-Acoustics R&D-Team zusammenzuarbeiten.“

„Die Zusammenarbeit mit dem engagierten und talentierten Team von JH Audio für das erste L-Acoustics IEM-System hat uns überaus motiviert. Allen war bewusst, dass das Resultat unserer Kollaboration sowohl hinsichtlich messbarer Kriterien als auch beim genussvollen Hören überzeugen musste“, erläutert Christophe Combet, L-Acoustics Executive Director of Research and Development. „Die In-Ear-Kopfhörer durchliefen einen iterativen und kompromisslosen Testprozess, bis hin zur abschließenden Prüfung und Genehmigung durch unser Experten-Komitee. Nur so konnten wir sicherstellen, dass die Contour XO auch als Wearables unsere Klangsignatur verkörpern und zurecht das goldene Logo tragen, das weltweit auf unseren PAs zu finden ist.“

Die von Grund auf neu entwickelten, universellen In-Ear-Monitoring-Kopfhörer versetzen den Hörer mit ihren zehn Balanced-Armature-Treibern (4x Low, 2x Mid, 4x High) sowie einer 3-Wege-Frequenzweiche mitten hinein in die Musik. Neben dem Tieftonbereich, der sich je nach Bedarf um bis zu 15 dB anheben lässt, werden Künstler, Musiker, Sound-Profis und Audiophile insbesondere die einzigartige Sorgfalt und Detailtreue der limitierten Premium-In-Ear-Audiolösung Contour XO zu schätzen wissen.

Guillaume Le Nost, L-Acoustics Executive Director of Creative Technologies, erläutert, inwiefern das IEM-System das Portfolio des Unternehmens auf kreative Weise bereichert: „Die objektbasierte Mischung zur Erzielung eines natürlichen, räumlichen Klangs ist die Zukunft des Klangs. Angesichts des Erfolgs der L-ISA Immersive Hyperreal Sound-Technologie haben wir nach Wegen gesucht, den Produktionsprozess noch effizienter zu gestalten. Obwohl die Markteinführung der binauralen L-ISA Software-Tools erst für Anfang 2021 geplant ist, freuen wir uns, den Early Adopters des Contour XO einen vorzeitigen Zugang zum binauralen L-ISA Software-Paket zu ermöglichen“.

Die Contour XO sind ab sofort über den L-Acoustics eStore erhältlich. Neben Standard-Passformen können Kunden zudem eine individuelle Anpassung vornehmen lassen und die legendäre Klangsignatur von L-Acoustics als Bestandteil eines innovativen Custom-Pakets erleben. Der Preis für das Standard-Modell beträgt 1.620 € inklusive Mehrwertsteuer. Die individuell angepassten Contour XO sind gegen einen Aufpreis von 340 € zzgl. MwSt. erhältlich.

Über L-Acoustics

Gegründet 1984 nahe Paris, ist L-Acoustics heute Marktführer für professionelle Beschallungssystemtechnik. Mit mehr als 550 Mitarbeitern und Niederlassungen in Paris, London, Singapur, Los Angeles und New York ist L-Acoustics über ein Netzwerk zertifizierter Vertriebe und Dienstleister in mehr als 80 Ländern weltweit vertreten. Über 20 Prozent der Belegschaft arbeiten in der Forschung und Entwicklung in zentralen Bereichen wie Akustik, Mechanik, Elektronik, Signalverarbeitung, Softwareentwicklung und Anwendungstechnik an Konzepten und Lösungen, um das Audioerlebnis für den Zuhörer immer weiter zu verbessern. In Anerkennung der Entwicklung innovativer professioneller Beschallungssystemtechnik wurde L-Acoustics zudem in die renommierte jährliche Aufstellung der weltweit innovativsten Unternehmen 2020 des Magazins „Fast Company“ aufgenommen.

Als anerkannter Pionier des modernen Line-Source Arrays gestaltet L-Acoustics die Zukunft der professionellen Beschallungsindustrie auch weiterhin – mit L-ISA, der „Immersive Hyperreal Sound“-Technologie – einem mehrdimensionalen, objektbasierten Ansatz zum Bearbeiten und Gestalten einer Tonmischung. Audio wird zum Erlebnis: Ein sehr natürlicher Klang mit hoher Sprachverständlichkeit und einzigartiger Ortung eröffnet eine dynamische, lebendige und authentische Verbindung zwischen Künstlern und ihren Fans. Mit L-Acoustics Creations steht dieses Erlebnis seit neuestem auch in außergewöhnlichen privaten Hörräumen zur Verfügung.

L-Acoustics Systeme beschallen unter anderem die Allianz Arena in München, den Hollywood Bowl in Los Angeles und die Philharmonie in Paris. Die weltweit umsatzstärksten Festivals sowie prominente Künstler auf ihren weltweiten Tourneen, darunter Mark Knopfler, Aerosmith und P!NK, vertrauen auf L-Acoustics.

Über L Acoustics Creations

L-Acoustics Creations ist ein Geschäftsbereich von L-Acoustics, der sich der Erschaffung außergewöhnlicher Klangwelten im Wohn-, Architektur- und Kulturbereich widmet. L-Acoustics gehört zu den weltweiten Marktführern im Bereich hochwertiger Beschallungssysteme für Live-Events und architektonische Großprojekte, darunter Konzerthallen und Stadien, Theater, Museen, Freizeitparks und Kreuzfahrtschiffe. Auf Basis technologischer Innovationen und herausragender Produktdesigns erhalten Audioprofis und Künstler neue Möglichkeiten, das Hörerlebnis von Zuschauern zu optimieren und so die Zukunft des Sounds zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.l-acoustics-creations.com.

Über JH Audio

JH Audio™ hat seinen Hauptsitz in Orlando, Florida und unterhält Büros in New York, Nashville, Los Angeles und Las Vegas. Als Pionier im Bereich des In-Ear-Monitorings hat das Unternehmen auf Basis zahlreicher Audio-Innovationen bis zum heutigen Zeitpunkt ein beispielloses Portfolio an proprietärer Pro-Sound-Technologie aufgebaut.

JH Audio™ vereint über 25 Jahre Erfahrung im Live-Mixing-Bereich mit mehr als 15 Jahren in der Entwicklung und Herstellung von In-Ear-Monitoren für anspruchsvollste Audio-Profis, Künstler und Audiophile auf der ganzen Welt. Die Liste an Weltstars, die live auf die IEM-Systeme von JH Audio setzen, ist nahezu endlos: Van Halen, Aerosmith, Justin Timberlake, U2, Bruno Mars, Rolling Stones, Guns N‘ Roses, Post Malone, Alicia Keys, Lady Gaga, Billie Eilish, Justin Bieber und viele mehr.