Königliche Party – Cameo beleuchtet das 70. Thronjubiläum der Queen am Buckingham Palace

Mit mehr als 16.000 kleinen bis großen Straßenpartys feierten die Einwohner Großbritanniens das 70-jährige Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. am ersten Juni-Wochenende. Doch die mit Abstand größte Show fand an diesem Tag vor dem Buckingham Palace in London statt. 22.000 Zuschauer versammelten sich vor drei großen Bühnen, auf der unter anderem Queen & Adam Lambert, Rod Stewart, Alicia Keys und Ed Sheeran spielten, weitere 13,4 Millionen verfolgten das Mega-Event der BBC live im TV. Für die Beleuchtung der Hauptbühnen, des Buckingham Palace sowie der vom Heatherwick Studio entworfenen Skulptur „Baum der Bäume“ lieferte Version 2 Lights mehr als 600 Cameo-Scheinwerfer, darunter über 60 Stück der neuen Hybrid-Outdoor-Allrounder OTOS® H5.

Insgesamt wurde der Vorplatz des weltberühmten Buckingham Palace sowie der Palast selbst von 62 OTOS® H5, 156 ZENIT® W600, 392 FLAT PRO 7 G2 und 72 FLAT PRO 12 G2 in Szene gesetzt. Für das Lichtdesign zeichnete Nigel Catmur verantwortlich. Nigel vertraute den Cameo Scheinwerfern sowohl für die zahlreichen Live-Auftritte der größten britischen Pop-Stars als auch für die bewegenden Reden von Thronfolger Prinz Charles und dessen Sohn Prinz William zum Einsatz. Insbesondere die neuen Superstars im Cameo Portfolio – die OTOS® H5 Beam-Spot-Wash Hybrid Moving Heads – spielten eine zentrale Rolle für die visuelle Inszenierung der weltweit übertragenen Jubiläumsparty. Prominent auf hohen Traversen-Podesten platziert, rahmten die OTOS® H5 das Geschehen wundervoll ein und schickten beeindruckende Beams in den königlichen Abendhimmel.

Auch die ZENIT® W600 LED Outdoor Wash Lights übernahmen einen wichtigen Part im Lichtdesign der Platin-Party. Mit ihrem massiven Lichtstrom von 21,000 lm sorgten die Wash Lights für eine kräftige und gleichmäßige Ausleuchtung der Bühne bei Tageslicht und am Abend. Darüber hinaus wurden die Cameo FLAT PRO 12 G2 RGBWA LED Outdoor Spotlight über kreisförmige Ausschnitte in den Set-Boden integriert. Die noch kompakteren FLAT PRO 7 G2 setzen zudem farbliche Highlights an unterschiedlichsten Positionen im Set.

Für ganz besondere Momente sorgten die Mitglieder der königlichen Familie selbst. Neben Prinz Charles, der den lebenslangen, selbstlosen Dienst der Königin würdigte, beeindruckte vor allem Prinz William mit einem emotionalen Appell für den Umweltschutz und die Kraft des Zusammenhalts in schwierigen Zeiten.

#Cameo #ForLumenBeings #ProLighting #EventTech #ExperienceEventTech

Weitere Informationen:

v2lights.co.uk

ncld.net

cameolight.com

adamhall.com

blog.adamhall.com

Bildquelle: Getty Images