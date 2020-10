Kardorff Ingenieure überzeugen mit dem Cinedom Köln beim Deutschen Lichtdesign-Preis 2020

Das Berliner Lichtplanungsbüro Kardorff Ingenieure Lichtplanung GmbH gewinnt beim angerkannten Deutschen Lichtdesign-Preis 2020 die Kategorie „Öffentliche Bereiche / Innenraum“ mit dem Projekt Cinedom Köln. Kardorff Ingenieure setzten das Veranstaltungshaus mit Projektionen und neuer Grundbeleuchtung in Szene und wirkten auf das Farbkonzept ein. Bei der Umsetzung involviert sind 12 x ANOLIS Arcpad 48 RGBW Fluter und 14 x Robe lighting Viva CMY Moving Lights.

Das Multiplexkino Cinedom im Mediapark Köln gehört mit fast 4000 Sitzplätzen und einer Bruttogeschossfläche von über 25.000 m2 zu den größten Kinos in Deutschland. Die Rotunde des 30 Meter hohen Gebäudes ist zum Platz hin verglast und von einer massiven Kuppel überdeckt.

Als Beleuchtungsinstrumente für die Bespielung der ca. 1000m2 großen Wand wurden von den Lichtdesignern elf der Viva CMY Moving Lights verwendet. Jan Wichert, Projektleiter bei Kardorff Ingenieure für dieses Projekt: „Wir schauen gerne über den Tellerrand der statischen Architekturbeleuchtung hinaus und bedienen uns bei unseren Projekten ebenso aus dem Bereich der Veranstaltungstechnik. Die technische Besonderheit der Moving Lights ist neben dem Farbwechsel ihr rotierendes Dreifachprisma: aus einer Leuchte erhält man drei sich überlagernde Gobo-Projektionen, bei denen es nicht nachvollziehbar ist, von wo aus projiziert wird. Dies erzeugt einen mystischen Effekt. Die Strahler sind dank des LED-Leuchtmittels langlebig und besitzen im Weißbereich eine hohe Effizienz mit guter Lichtstärke und Qualität und können daher auch für die Architekturbeleuchtung eingesetzt werden.“

„Das Gebäude prägt das urbane Bild des Mediaparks und die neue Beleuchtung des Foyers setzt dies in die Außenwirkung als großartige Inszenierung um und ist dabei gut in die Innenarchitektur integriert“ so die Begründung der Jury für die Vergabe des Preises.

