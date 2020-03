Individuelle Streaming-Lösungen von N&M für abgesagte Live-Events



Aktuell droht zahlreichen Großveranstaltungen, Messen, Kongressen und Events eine Absage: Aufgrund der Reisebeschränkungen oder aus persönlicher Entscheidung heraus canceln Teilnehmer ihre Anreisen. Das bringt Veranstalter und Organisatoren dazu, sich kurzfristig Alternativen zu überlegen und für ihre Kunden zu reagieren, wenn so eine Notsituation entstanden ist.

Hamburg – 3. März 2020

Dafür gibt es bewährte digitale Alternativen: Was liegt näher, als das Kommunikationsevent zum Beispiel per Streaming zur Zielgruppe zu bringen? Wer keine Möglichkeit hat, zum Event zu reisen, kann so trotzdem live dabei sein. So hat Mercedes Benz seine Pressekonferenz zum abgesagten Genfer Autosalon heute kurzerhand in Stuttgarter Studios verlegt und bietet die Journalisten-Präsentation als Streaming an. (Link zum Stream: https://media.mercedes-benz.com/gims2020). Neumann&Müller Veranstaltungstechnik lieferte hierfür den Ton und sorgte für die Videoausspielung vor Ort.

„N&M ist für solche kurzfristigen Reaktionen der optimale Partner, denn das Unternehmen verfügt über ein breites Spektrum an Lösungen, die Event-Organisatoren eine schnelles Agieren ermöglicht – sicher, professionell und in 1-A-Qualität. Ob aus dem eigenen Konferenzraum, aus Tagungscentren oder unterschiedlichen Venues, als Vortragsstream oder bidirektionale Übertragung: N&M konzipiert für Kunden genau die individuelle Lösung, die jetzt gefragt ist.“

Für Stabilität, Performance und hohe Sicherheit sorgen die ICT-Lösungen von N&M: Vom Network Operations Center (NOC) des Unternehmens in Hannover aus überwachen Techniker den störungsfreien Betrieb der IT-Infrastruktur, die von N&M für hybride und virtuelle Meeting-Lösungen konzipiert wurden.

Eine weiteres Plus: Grenzüberschreitend und sprachenunabhängig bietet N&M mit „Remote Simultaneous Interpreting“ (RSI) die technische Plattform für ortsungebundenes Simultandolmetschen an. RSI ist das Dienstleistungspaket von N&M für Kongresse und Events, die an mehreren Standorten bzw. in verschiedenen Ländern gleichzeitig über die Bühne gehen sollen – ob hybrid, virtuell konzipiert oder als Streaming-Angebot „on demand“.

Über leistungsstarke IT-Netzwerke verbunden, arbeiten Dolmetscher mit RSI räumlich unabhängig vom Konferenzort. Die besondere IT-Übertragungstechnik und Infrastruktur steht im permanenten RSI-Hub von N&M zur Verfügung, kann aber auch an jedem gewünschten Tagungsort realisiert werden. Vor Ort kümmern sich N&M-Mitarbeiter um die Installation des nötigen Equipments und Betreuung der Kunden.

Für Event-Verantwortliche, die kurzfristig eine individuelle Lösung benötigen, hat N&M die E-Mail-Adresse streaming@neumannmueller.com eingerichtet. Alle N&M-Niederlassungen stehen darüber hinaus für Anfragen direkt zur Verfügung und sorgen für die richtigen Ansprechpartner.

Neumann&Müller Veranstaltungstechnik ist Spezialist für Audio-, Licht-, Video-/AV- und

Konferenztechnik sowie Medienproduktion, Event-IT, Rigging und Bühnenbau. Seit fast

40 Jahren betreut N&M mit 18 bundesdeutschen Niederlassungen und den Dependancen in

Dubai sowie für Osteuropa seine nationalen und internationalen Kunden im In- und Ausland.

Weitere Infos auf www.NeumannMueller.com