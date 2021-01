Holografische 3D Visualisierungen: Erleben Sie die Magie von HYPERVSN – neues Vertriebsteam für Deutschland, Österreich und die Schweiz

LONDON, Vereinigtes Königreich – Der Hersteller HYPERVSN, welcher das weltweit erste vollintegrierte holografische 3D-Visualisierungssystem entwickelt hat, verfolgt für 2021 große Expansionspläne. Mit einem neuen, deutschsprachigen Vertriebsteam sind zahlreiche Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant, die darauf abzielen, die 3D-Technologie für Kunden und Partner vor Ort zugänglicher zu machen.

HYPERVSN erschafft holographische, räumliche Darstellungen: Texte, Bilder und Videos schweben in der Luft – direkt vor den Augen, ohne 3D-Brille und auch bei Tageslicht. Die HYPERVSN-Hologramme werden durch Rotoren erzeugt, die mit LED-Leuchtdioden bestückt sind. Für kleine Visualisierungen genügt ein Einzelrotor. Größere Visuals entstehen durch beliebig viele Geräte, die synchron als eine Videowand zusammenarbeiten.

Traditionelle Werbung und klassisches Digital Signage werden immer weniger relevant. Unsere Wahrnehmung und unsere Augen sind bereits stark an die unzähligen 2D-Bilder auf Flachbildschirmen gewöhnt. Für Marken und Unternehmen ist es eine große Herausforderung das visuelle Informationsgewirr zu durchbrechen und sich als Blickfang in den Vordergrund zu stellen.

An dieser Stelle kommen die holografischen 3D-Visualisierungssysteme von HYPERVSN ins Spiel: Sie ermöglichen fesselnde, eindrucksvolle Marken- und Produkt-Erlebnisse und erzeugen stärkere Emotionen und persönlichere Erfahrungen als herkömmliche Digital Signage Systeme. Das HYPERVSN System besteht aus LED-basierten Hardware-Rotoren, der CMS-Cloud-Plattform, die es Kunden ermöglicht, die Rotoren und die Inhalte/Playlisten fernzusteuern, und dem 3D-Studio-Tool zur einfachen Erstellung von Inhalten mit nur wenigen Klicks.

Gegründet im Jahr 2011, besteht HYPERVSN heute aus einem 150-köpfigen Team, welches sich auf Standorte in drei Ländern verteilt. Mit Investitionen von Sir Richard Branson und Mark Cuban hat HYPERVSN zudem zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter „Top 3 British Innovations of the Year“ und den „Display Technology of the Year Award“ in hartem Wettbewerb mit Samsung und Sony. HYPERVSN Produkte wurden bereits in über 100 Länder weltweit geliefert.

„Die DACH-Region ist einer der Schlüsselmärkte für HYPERVSN, deshalb haben wir unser Team dort verstärkt und werden die Weiterentwicklung des Partnernetzwerks und die Lieferung von innovativen 3D Visualisierungslösungen an die lokalen Kunden zu unserer Priorität für 2021 machen“: Kiryl Chykeyuk, HYPERVSN CEO und Mitbegründer.

Ab 2021 besteht das neue Vertriebsteam, welches die deutschsprachigen Märkte betreut, aus Volker Unland und Rainer Link. Sowohl Rainer als auch Volker verfügen über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Partnervertrieb und -management in der AV- und Digital Signage-Branche.

Mit dem lokalen Vertriebsteam will HYPERVSN eine stärkere Kundenbindung erreichen und hat dafür zudem das Try&Buy-Angebot ins Leben gerufen. Für eine Anzahlung von 500€ erhalten Kunden den HYPERVSN SOLO Rotor, Zugang zur 3D Media Library mit vielen Democlips und das 3D-Studio-Tool für einen 7-tägigen Testzeitraum. Nach dem Ende der unverbindlichen Testphase kann entschieden werden, ob man das Gerät behalten oder die Anzahlung zurückerhalten möchte.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hypervsn.com.

Über HYPERVSN

HYPERVSN, das mehrfach ausgezeichnete britische Technologieunternehmen, hat das weltweit erste vollintegrierte holografische 3D-Visualisierungssystem geschaffen. Das im Jahr 2011 gegründete Unternehmen, das zunächst von Sir Richard Branson unterstützt wurde, hat unter anderem zusätzliche Investitionen von Mark Cuban erhalten. HYPERVSN bedient von seinem globalen Hauptsitz in London aus Partner und Kunden in der ganzen Welt. Die Lösungen von HYPERVSN haben den Umsatz und die Markenbekanntheit für die meisten der weltweit größten Unternehmen wie Walmart, Coca-Cola, Nike, Volkswagen, Huawei und viele andere gesteigert.

In der heutigen Werbe-, Branding- und Marketingwelt werden traditionelle Werbetechniken immer weniger wirksam. HYPERVSN zieht nicht nur die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf sich, sondern gibt sie niemals zurück! Unsere holographischen 3D-Displays – welche Bilder, Grafiken, Logos und Videos in der Luft schweben lassen – eignen sich perfekt für Digital Signage-Kampagnen, als 3D Info- und Leitsysteme, als Werbetafeln und digitale Poster für holografische Inhalte und als 3D-POS-Displays. Zu den Anwendungsbereichen gehören Digital Signage, Einzelhandel, Veranstaltungen, Bildung, Museen, öffentliche Sicherheit und viele weitere Anwendungsfälle.