Green Touring – das neue PANTHER System von Meyer Sound macht Tourneen umweltfreundlicher

Mit der Einführung von PANTHER beweist Meyer Sound erneut sein langjähriges Engagement für umweltfreundliche Tourneen. Der neue große Line-Array-Lautsprecher ist das erste Produkt des Unternehmens, das von der Konzeption bis zur Fertigstellung ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit entwickelt wurde. Der CO₂-Fußabdruck wird bei der Herstellung, beim Transport und beim Einsatz im Vergleich zu den Vorgängerprodukten deutlich reduziert. Meyer Sound legt auch bei allen zukünftigen Produktentwicklungen, Unternehmensstandorten, technischen Support-Initiativen und Ausbildungsprogrammen kontinuierlichen Wert auf Nachhaltigkeit.

Die Designkriterien für PANTHER erforderten im Vergleich zu den früheren Generationen von Line-Array-Lautsprechern eine erhebliche Reduzierung von Größe und Gewicht sowie eine Verringerung des Stromverbrauchs um mindestens 20%, um die gleiche akustische Leistung zu erzielen. Das Ergebnis ist ein System mit einem maximalen Schallpegel von mehr als 150 dB bei einem Gewicht von weniger als 68 kg. PANTHER besitzt die Kompaktheit des LYON Line-Array-Lautsprechers, bietet aber nahezu die gleiche Leistung und Long-Throw-Kapazität des viel größeren und schwereren LEO Systems.

„Die Reduzierung des Stromverbrauchs ist ein wichtiger Faktor, unabhängig davon, ob das System auf Tourneen oder im Installationsbereich eingesetzt wird“, sagt Tim Boot, Director of Global Marketing bei Meyer Sound. „Was jedoch für mobile Anwendungen wirklich entscheidend ist, sind Größe und Gewicht für den Transport. Wenn man nur einen Truck weniger braucht, können die Treibhausgasemissionen bei einer Tour quer durch Nordamerika bereits um zehn Tonnen oder mehr reduziert werden. Natürlich hatten die self-powered Systeme von Meyer Sound dabei schon immer einen Vorteil, da sie ohne Verstärkerracks auskommen.“

Die Nachhaltigkeitsaspekte von PANTHER waren ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Beschallungssystems für Ed Sheerans + – = ÷ x („Mathematics“) Tour, so Chris Marsh, Produktionsleiter der Tour und FOH-Ingenieur sowie Hauptgesellschafter der Rental-Firma Major Tom Ltd.

„Das Thema Nachhaltigkeit ist heute eines unserer Hauptanliegen bei der Planung einer Tournee“, sagt Marsh, „und wir tun alles was wir können, um umweltfreundlich zu arbeiten. Die Tatsache, dass PANTHER kleiner und leichter ist, ist eine wirklich große Sache. Das System wird für die Shows in Großbritannien und Europa weniger Platz in den Trucks benötigen, und es wird auch einen großen Unterschied machen, wenn wir es per Schiff oder sogar per Flugzeug transportieren müssen.“

Die Vorteile der reduzierten CO₂-Bilanz von PANTHER beschränken sich dabei nicht auf weltweite Tourneen, bemerkt Tim Boot. „Kleinere Rental-Firmen transportieren die Systeme ebenfalls Tausende von Kilometern im Jahr, auch wenn sie nur in einer bestimmten Region tätig sind. Die Gewichtsreduzierung von PANTHER macht hier den Unterschied – und wenn man kleinere Trucks einsetzen kann, führt das zu signifikanten Einsparungen.“

Obwohl PANTHER das Aushängeschild für den Einsatz im Touring-Bereich ist, spiegelt sich die gleiche Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeit auch in anderen aktuellen Meyer Sound Produkten wider, vor allem in den ULTRA-X40 und ULTRA-X20 Point-Source-Lautsprechern. Die gleichen Nachhaltigkeitsziele werden bei allen zukünftigen Produktentwicklungen im Fokus stehen, und diese umfassen auch die Herstellungsprozesse und Nachhaltigkeitszertifizierungen der wichtigsten Komponentenlieferanten.

Ein sich abzeichnender Trend bei umweltfreundlichen Tourneen ist, dass die Künstler nur Mischpulte und Monitorsysteme mit sich führen und sich auf das festinstallierte Hauptsystem des Veranstaltungsortes verlassen. Venues, die in PANTHER Systeme investieren, werden auch von der größeren Energieeffizienz und der damit verbundenen Reduzierung der Treibhausgasemissionen und der Betriebskosten profitieren.

Die Entwicklung von kompakteren, leichteren und energieeffizienteren Lautsprechern ist nur ein Aspekt von Meyer Sounds umfassendem Engagement für nachhaltige Unternehmensführung. Meyer Sound ist seit 2016 als „Bay Area Green Business“ anerkannt. Diese Auszeichnung umfasst gezielte Programme zur Reduzierung des Energie- und Wasserverbrauchs auf dem Berkeley Campus und die Vermeidung von Abfällen bei der Produktion.

Die Reduzierung von Emissionen wird auch durch den Lebenszyklus eines Produkts beeinflusst. Die Produkte von Meyer Sound sind für eine Lebensdauer ausgelegt, die regelmäßig in Jahrzehnten gemessen wird.

Obwohl sich Meyer Sounds Beitrag zum Green Touring auf die Reduzierung von Emissionen im Zusammenhang mit der Konzertproduktion konzentriert, umfasst die breitere Green-Touring-Initiative unter anderem auch die Reduzierung von Treibhausgasemissionen der Veranstaltungsorte und ein nachhaltigeres Verkehrskonzept für die An- und Abreise des Publikums sowie die Verringerung nicht wiederverwertbaren Abfalls.

Weitere Informationen: www.meyersound.de

Bildquelle: Meyer Sound