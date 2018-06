Das große Eröffnungs-Event im Adam Hall Experience Center in Neu-Anspach war gleichzeitig der Startschuss für das neue Weiterbildungsformat made by DEAplus. Im Rahmen der Kooperation der Deutschen Event Akademie mit der Adam Hall Group ist ein spezielles Weiterbildungsformat für Führungskräfte und Professionals in der Veranstaltungsbranche entstanden. Feierlicher Augenblick war das gemeinsame Anschneiden der Festtagstorte (Foto: Alexander Pietschmann CEO der Adam Hall Group (v.) und Anke Lohmann, DEAplus Geschäftsführerin). Im 2. Halbjahr 2018 stehen insgesamt noch 25 hochwertige Seminarangebote in den Themenbereichen Organisation, Vertrieb, Personal, Technik, Recht und Innovation im Programm. Unmittelbar bevorstehende Themen sind …

… Verkaufsstrategien – Im Zeitalter der Digitalisierung – 16. bis 17.08.

… Methoden-und Sozialkompetenz – 20. bis 21.08.

… Eco-Design – Lichtdesign ohne Halogen? – 06. bis 07.09.

