GLP verstärkt den Vertrieb in der Region DACH

GLP – German Light Products stärkt seine Vertriebsstrukturen im deutschsprachigen Raum und konnte Stefan Wagner als Sales Director DACH für die Umsetzung der neuen Ziele gewinnen.

Stefan Wagner hat durch seine früheren Positionen beste Beziehungen in die Veranstaltungswirtschaft in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Bereits als Senior Sales Manager von MARTIN Professional betreute er Kunden in der DACH-Region. In weiteren Rollen war er global für HARMAN tätig und verantwortete die HARMAN ALLIANCE GROUP. 2018 wechselte er als CSO zur renommierten Menzi EBZ AG und kümmerte sich seither um die Schweiz.

Ab 1.1.2022 kommt Stefan Wagner ins Team von GLP. Direkte Auswirkungen auf Kunden hat das nur in der Schweiz, wo GLP die Präsenz durch einen direkten Herstellervertrieb ausbauen wird. Alle anderen Kunden werden durch ihre bisherigen Ansprechpartner in gewohnter Qualität weiterbetreut.

Oliver Schwendke wird im gleichen Zug zum 1.1.2022 zum Key Account Director ernannt, was seine herausragenden Leistungen in den letzten Jahren würdigt und Kontinuität im Key-Account-Business gewährleistet. In der bewährten Betreuung der Key Accounts ändert sich durch die hinzugekommene Personalie folglich nichts.

„Ich kenne GLP als innovativen Hersteller kreativer Beleuchtungslösungen, der immer wieder wirklich einzigartige Produkte hervorbringt, die auf den Bühnen dieser Welt einen echten Unterschied machen“, sagt Stefan Wagner. „Die wichtigste Message aber ist, dass GLP mitten in der größten Krise seit 50 Jahren in unsere Branche investiert und aufs Gaspedal drückt – da will ich dabei sein und freue mich auf die Arbeit mit dem Team.“

Udo Künzler ergänzt: „Wir freuen uns, mit Stefan Wagner einen erfahrenen Vertriebsleiter DACH mit hervorragenden Beziehungen gewonnen zu haben. Wir sehen viel Potenzial für GLP in der Region und schaffen nun die nötigen Strukturen, um insbesondere auch den Schweizer Markt effektiv und direkt zu bearbeiten.“

„Ich begrüße die Verstärkung im Sales-Bereich und setze große Hoffnungen in die intensivierte Marktbearbeitung in Österreich und der Schweiz“, sagt Oliver Schwendke. „Ich freue mich, dass GLP mit Stefan Wagner einen ausgewiesenen Vertriebsexperten gewonnen hat, der beste Voraussetzungen und viel Erfahrung in der Führung eines Vertriebsteams mitbringt.“

Bildquelle: GLP