GLP KNV GEBEN IHR ITALIEN-DEBÜT IN DER BELIEBTEN TV-SENDUNG BATTITI LIVE

DoP Massimo Pascucci sieht Potenzial die TV-Szenografie zu revolutionieren

Karlsbad, 22. September 2020: Die neue KNV-Serie von GLP wurde zum ersten Mal in Italien in zwei hochkarätigen Fernsehsendungen eingesetzt. Die erste davon war Radionorba Vodafone Battiti Live, wo DoP Massimo Pascucci an der Seite von Bühnenbildner Luigi Maresca und Show-Director Luigi Antonini eine große Auswahl von KNV Cube, KNV Dot und KNV Line ins Bühnenbild integrierte.

Diese beliebte Musikshow wird von Radionorba produziert und von TeleNorba und Mediaset auf dem Kanal Italia 1 ausgestrahlt. Sie wird von Alan Palmieri und Elisabetta Gregoraci moderiert und präsentiert bekannte Künstler und deren Sommerhits.

In der Regel werden die traditionellen fünf Episoden in den Monaten Juni und Juli an fünf verschiedenen Orten aufgezeichnet, die die wichtigsten Städte Apuliens repräsentieren. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wäre die Serie in diesem Jahr jedoch abgesagt worden, hätte es nicht überragende Anstrengungen innerhalb der Produktion und einen raschen Rückgang der Infektionszahlen gegeben. Diesmal wurde nur ein einziger Standort gewählt: der Platz direkt vor dem Castello Aragonese in Otranto. Auf diese Weise konnte der Transport von Material und Personal vermieden werden.

Alle GLP-Produkte werden von der Vertriebsfirma Alto Lighting nach Italien importiert. Das Material für diese Produktion wurde vom Verleiher MOD Srl geliefert.

Nachdem er Videos der KNV-Systeme im Einsatz gesehen hatte, zögerte Massimo Pascucci nicht, die revolutionären Lösungen von GLP in die Show einzubringen. „Da ich mich bei dieser Show sehr darauf konzentriert hatte, die Beleuchtung grafisch zu nutzen, erschien mir das Produkt geradezu perfekt“, sagt er. Insgesamt kamen zwölf KNV Cube, 25 KNV Dot und zehn KNV Line zum Einsatz. Jedes KNV-Modul kann unabhängig voneinander verwendet oder nahtlos zu einem massiven, modularen Grafikdisplay kombiniert werden.

„Tatsächlich steht in der Bildsprache der Show das Herz im Mittelpunkt, daher heißt es auch Battiti (Schläge)“, fährt Massimo fort. „So wurden die KNV Cubes in der Mitte einer herzförmigen Struktur verwendet, die im zentralen Teil des Bühnendaches untergebracht war. Die anderen GLP-Produkte (Line und Dot) wurden um den Bühnenrand herum eingesetzt und verliehen der Struktur Form und Geradlinigkeit.“

Für jeden Act wurden maßgeschneiderte Lichtszenen programmiert, wie Massimo erklärt: „Für jeden Song wird eine andere Grafik produziert, die dann auf riesigen, das Bühnenbild prägenden LED-Wänden ausgespielt wird. Die Scheinwerfer werden darauf kalibriert, um mit Hilfe des Pixel-Mappings der Hog-4-Konsole mit der jeweiligen Stimmung der Künstler zu korrespondieren.“

Massimo hat keinen Zweifel, dass die KNV-Serie die Bühnengestaltung in vielerlei Hinsicht bereichert hat, und er sieht unendliche Möglichkeiten für die Zukunft. „Die extreme Helligkeit und die Möglichkeit der Integration in bestehende Beleuchtungskonzepte wertet die KNV-Serie wirklich auf und eröffnet eine neue Art der Gestaltung von TV-Lichtdesigns. Damit meine ich den schrittweisen Verzicht auf herkömmliche, kraftvolle bewegte Beams aus Spot-Movinglights. Stattdessen ist es nun möglich, sich mehr auf die Stilisierung der Szenen zu konzentrieren, indem das Beleuchtungssystem so weit wie möglich mit grafischen Elementen verschmolzen wird.“

Fotocredit: Francesco Liuzzi

Über GLP (German Light Products)

GLP ist ein Hersteller von innovativen und qualitativ hochwertigen intelligenten Scheinwerfern für den professionellen Beleuchtungsmarkt. Mit einer stetig wachsenden Produktpalette gibt GLP Designern rund um den Globus umweltfreundliche und energieoptimierte Scheinwerfer an die Hand, die gleichzeitig kompromisslos kreativ und leistungsfähig sind.

Unter der Dachmarke GLP werden am deutschen Firmensitz ständig neue Produkte entwickelt. Unter der Marke FUSION by GLP entwickelt das Unternehmen überwiegend wetterfeste Produkte für den schnell wachsenden Outdoor-Markt.

Mit der Eröffnung von Niederlassungen in Los Angeles, Hongkong, Großbritannien, Frankreich und Schweden konnte GLP in den letzten Jahren seine weltweite Marktposition stärken.

Or visit www.glp.de