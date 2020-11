GLP KNV DOTS SORGEN FÜR GARTENZAUBER BEI RIHANNAS SAVAGE X FENTY FASHION-SHOW

Bob Barnhart beleuchtet prominent besetzte Show mit zusätzlichen JDC1 und X4 XL

Karlsbad, 10. November 2020: Mit 165 verschiedenen Sets und einer mit Musikern und Models prominent besetzten Show war Rihannas jüngste „Savage X Fenty Show Vol. 2“ nicht einfach nur eine Modenschau, sondern eine facettenreiche Feier des Stils ihrer neuesten Dessouskollektion.

Das im L.A. Convention Center (LACC) produzierte und auf Amazon Prime live gestreamte All-Star-Line-Up umfasste Showcases von Lizzo, Willow Smith, Bad Bunny, Ella Mai, Miguel, Mustard, Roddy Ricch und Rosalía. Während des Outros des Streams trat außerdem Travis Scott auf. Auch die Modelriege war mit Big Sean, Cara Delevingne, Normani, Paloma Elsesser, Paris Hilton und Christian Combs aufsehenerregend besetzt. Bella Hadid führte eine Gruppe in schwarzen Satin, Leder und Spitze gekleideter Models und Stars an – darunter Demi Moore, die aus der Fernsehserie „Pose“ bekannte Indya Moore und Jaida Essence Hall, die Gewinnerin der 12. Staffel von „RuPauls Drag Race“ – in einer auf den N.E.R.D.-Song „She Wants to Move“ abgestimmten Performance.

Die üppig ausgestaltete Show wurde von TV-Lichtdesigner Bob Barnhart von 22 Degrees beleuchtet, der neben zahlreichen weiteren Lichteffekten von GLP vor allem dem KNV Dot viel Raum gab.

Der mehrfache Emmy-gekrönte Lichtdesigner war von der Produktionsfirma Film-45 engagiert worden, mit der er bereits in früheren Shows zusammengearbeitet hatte, darunter Miss USA und Miss Universe. Außerdem arbeitete er eng mit der in New York ansässigen Produktionsfirma Prodject zusammen. „Es war meine erste Zusammenarbeit mit Keith Baptista und Jihye Song und es war eine großartige Erfahrung“, bestätigt er.

Einer der besten Momente dieses Projekts sei bereits das Briefing gewesen, wie Bob sich erinnert: „Schon beim ersten Telefongespräch machten sie klar, dass sie nicht an einer ‚perfekten Gesichtsausleuchtung‘ interessiert seien oder sich deswegen Gedanken machten. Obwohl keine der ‚Szenen‘ zu diesem Zeitpunkt entwickelt worden war, wollten sie, dass das Projekt stilvolle und überzeugende Formen annimmt. Natürlich mussten wir dennoch sicherstellen, dass die Marke Savage x Fenty optimal zur Geltung kommt.“

Die KNV Dots erwachten in der „Garten-Eden-Szene“ zum Leben, wie Bob Barnhart erklärt: „In dieser Szene gab es einen sehr interessanten Baum mit riesigen Blüten. Ich hatte das Gefühl, dass der Trick bei diesem Set darin bestehen würde, den Garten so wirken zu lassen, als würde er aus sich heraus leuchten. Deshalb wollten wir die Beleuchtung so weit wie möglich in den Pflanzen und Blumen des Gartens verstecken.“

„Wir suchten dafür nach einer Lampe, die einerseits genug Kraft hat, um sich gegen die üppige Flora durchzusetzen und andererseits möglichst breit abstrahlt. Mir gefiel auch die Größe und Intensität der Dots. Also integrierten wir 90 Stück in das Projekt, und Tiffany Keys als Lighting Director dieser Szene und Paul Bell, unser Gaffer, arbeiteten lange daran, die Dots über das ganze Set zu verteilen. Ich denke, diese Lösung hat unseren Anforderungen sehr gut entsprochen.“

Als eine von insgesamt vier KNV-Varianten, können die KNV Dots unabhängig voneinander verwendet oder nahtlos kombiniert werden, um eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten zu realisieren. Mit 1, 5 oder 25 Hochleistungspixeln ausgestattet, jeweils mit weißen und RGB-Elementen, kann jedes KNV-Modul gleichermaßen als Pixel-Mapping-Fläche, Stroboskop, Blinder, Washlight und mehr verwendet werden.

Bob Barnhart benutzte außerdem 36 von GLPs JDC1 Hybrid-Strobes in drei Show-Sets. „Einige wurden als Rampenlichter benutzt, um die Gesichter zu erhellen. Sie kamen auch außerhalb des LACC für die Travis-Scott-Performance zum Einsatz; hier zur Beleuchtung des Gebäudes und auch als konventionelle Stroboskope“, erklärt er. Etwa 36 GLP impression X4 wurden im „Factory“-Set verwendet, in erster Linie zur szenischen Beleuchtung sowie als sanftes Gegenlicht. Für Travis Scott wurden weitere 36 GLP impression X4 XL an Teleskoparmen verwendet, um den Hauptbereich der Performance auszuleuchten und für Effekte zu sorgen.

Der LD stellt fest, dass das zuschauerfreie Set Dreharbeiten in einer Umgebung von mehr als 360 Grad ermöglicht habe. „Das war gleichzeitig gut und schlecht“, merkt er an. „Es bedeutete, dass ich viel mehr potenzielle Kamerawinkel abdecken musste. Gleichzeitig ermöglichte es dem Beleuchtungsteam aber auch, eine integriertere Umgebung zu schaffen, die uns mehr künstlerische Freiheit gab.“

Unterstützt wurde Bob Barnhart von Pete Radice (Tunnel-Szene), Eric Marchwinski (Schwarz-weißer Dancefloor und Factory-Szene), Tiffany Keys (Garten Eden) und Mark Humphrey (Travis-Scott-Performance). Führender Lighting Director war Ben Green.

Zusammenfassend sagt der Designer: „Ich glaube, Amazon war mit der Beleuchtung zufrieden, und es war im Projektverlauf eine angenehme Zusammenarbeit.“ Auch habe er sich über die vielen Komplimente gefreut, die er von Rihannas Produktionsteam erhalten habe.

Über GLP (German Light Products)

GLP ist ein Hersteller von innovativen und qualitativ hochwertigen intelligenten Scheinwerfern für den professionellen Beleuchtungsmarkt. Mit einer stetig wachsenden Produktpalette gibt GLP Designern rund um den Globus umweltfreundliche und energieoptimierte Scheinwerfer an die Hand, die gleichzeitig kompromisslos kreativ und leistungsfähig sind.

Unter der Dachmarke GLP werden am deutschen Firmensitz ständig neue Produkte entwickelt. Unter der Marke FUSION by GLP entwickelt das Unternehmen überwiegend wetterfeste Produkte für den schnell wachsenden Outdoor-Markt.

Mit der Eröffnung von Niederlassungen in Los Angeles, Hongkong, Großbritannien, Frankreich und Schweden konnte GLP in den letzten Jahren seine weltweite Marktposition stärken.

Or visit www.glp.de