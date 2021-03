GLP JDC LINE BELEUCHTEN „FABRIK DER TRÄUME“ DER EHRLICH BROTHERS

GERDON design gestaltet zweiteilige TV-Show mit dem neuen linearen Lichteffekt von GLP

Karlsbad, 8. März 2021: Bereits im März 2020 hätten die Ehrlich Brothers, Europas bekannteste Illusionisten, ihre „Dream & Fly“ Show für DVD und TV aufzeichnen sollen. In München war alles bereits aufgebaut, als die Produktion durch eine Verfügung des bayerischen Staates untersagt wurde. Doch die Ehrlich Brothers wären nicht die Ehrlich Brothers, ließen sie es dabei bewenden. Und so stiegen Andreas und Chris Ehrlich schon im Mai gemeinsam mit GERDON design in die Planung für die zweiteilige TV-Show „Fabrik der Träume“ ein. Mit dabei: 24 der brandneuen JDC Lines von GLP, die den beiden Weltklasse-Showmagiern gute Dienste leisten sollten.

Produziert wurde „Fabrik der Träume“ schließlich am 2. und 4. Oktober in einer Halle auf dem Firmengelände der Ehrlich Entertainment GmbH in Bünde, Nordrhein-Westfalen. Die Show ist eine Mischung aus neuen und bekannten Illusionen sowie Einspielern einiger Highlight-Moment der vergangenen Jahre.

GERDON design aus Wiesbaden kam als kreativer und umsetzender Partner an Bord. „Das Jahr 2020 ist auch für GERDON design eine wahnsinnige Herausforderung“, stellt Geschäftsführer Thomas Gerdon eingangs fest. „Umso mehr haben wir uns gefreut, dieses schöne Projekt für einen so engagierten Kunden realisieren zu können. Es war Andreas und Chris Ehrlich ein echtes Anliegen, zahlreiche Mitarbeiter und Freiberufler in dieser schwierigen Zeit zumindest zeitweise aus der Kurzarbeit zu holen. Insofern kann man wohl sagen, dass die ‚Fabrik der Träume‘ allen Beteiligten nicht nur Spaß gemacht, sondern richtig gut getan hat.“ Unter strengsten Hygieneauflagen konnten zudem 99 Zuschauer der Produktion beiwohnen.

Thomas Gerdon verantwortete mit seinem Team Setdesign, Lichtdesign sowie Kamerakonzept der 360° -Show, wobei Thomas anmerkt, dass Andreas und Chris Ehrlich überall mitwirken und ihre eigenen Ideen einbringen. „Wenn man sich darauf einlässt, ist es ein fantastisches Arbeiten! Ich wusste immer genau, wie meine Kunden denken und so war der Weg ans Ziel meist ein leichter.“

JDC Line: In einer Sekunde vom edlen Look zum knallharten Flash und wieder zurück

Trotz grundsätzlichem 360°-Design gab die große LED-Wand im Set die Hauptspielrichtung vor. Die GLP JDC Lines, die Thomas Gerdon bei dieser Gelegenheit erstmals im Einsatz hatte, wurden vor der LED-Wand in verschiedenen vertikalen Gruppierungen (einzeln, als Zweier-, Dreier- und Vierergruppe) als Hintergrundleuchten platziert.

Die JDC Line ist das neue Hybrid-Produkt von GLP und kombiniert ein leistungsstarkes Weißlicht-LED-Strobe mit einer besonders intensiven LED-Pixel-Mapping-Linie. Dabei lassen sich mehrere Geräte nahezu nahtlos aneinanderreihen. So entstehen durchgängige Lichtlinien. Die LED-Strobe-Einheit bietet mit 100 extrem leistungsstarken Weißlicht-LEDs auf 500 mm ausreichend Helligkeit für massive Flashs. Die Trennung in 20 individuell steuerbare Segmente ermöglicht unendliche kreative Möglichkeiten und beeindruckende Pixel-Mapping-Optionen. Darüber hinaus verfügt die JDC Line über 2×200 RGB-LEDs die jeweils über und unter den Strobe-LEDs angeordnet sind und sich zusammen mit dem Weißlicht der Strobe-LEDs in der speziellen 500-mm-Linse fokussieren. Auch hier bietet die Trennung in 2×20 individuell steuerbare Segmente unendlichen kreativen Spielraum.

Thomas Gerdon leisteten die JDC Lines bei den Ehrlich Brothers gute Dienste. „Die Ehrlich Brothers sind Illusionskünstler und das muss man hin und wieder durch ein Überstrahlen in der Kamera unterstützen. Das hat mit den JDC Lines wirklich sehr gut funktioniert. Sie erlauben einerseits ein schönes, harmonisches Farbenspiel, das bei Bedarf superschnell in einen ultrahellen Lichtblitz kippt, nur um sofort danach wieder ganz dezent und edel in der Kamera zu wirken.“

Schon früh in der Produktentwicklung hatte der Designer über GLPs Key-Account-Manager Oliver Schwendke von der JDC Line gehört, und seine Neugierde war geweckt. Umso mehr habe er sich gefreut, den brandneuen Lichteffekt in der Praxis erproben zu können: „Man kennt ja das Gestalten mit LED-Sticks. Das hat man schon hundert Mal gesehen und auch die Nachteile immer wieder hingenommen. Mit der JDC Line gibt es jetzt erstmals eine Lösung, die eine wirklich durchgehende Lichtlinie erzeugt. Hinzu kommt die Vielseitigkeit: Die JDC Line bietet tolle Möglichkeiten für die ruhige, dezente Lichtgestaltung, hat aber die Power eines Hochleistungs-Strobes in der Hinterhand, wie man sie schon vom JDC1 kennt.“

„Und das Beste daran: Der Wechsel von einem ganz weichen Look & Feel hin zum knallharten Flash-Effekt ist blitzschnell“, fährt Thomas fort. „Mit der JDC Line ist GLP erneut das Kunststück gelungen, ein bisher unvergleichliches Produkt zu schaffen, das Dinge möglich macht, für die man zuvor mühsame Workarounds hätte schaffen müssen, die entsprechend fehleranfällig waren und nicht annähernd so gut aussahen. Und weil die JDC Lines relativ klein sind, kann man sie auch wirklich überall unterbringen, was die Einsatzmöglichkeiten weiter erhöht.“

Auch für die Zeit nach der Pandemie hat der Designer schon Pläne mit der JDC Line. „Man kann sie bei Open-Airs auch bei Tageslicht einsetzen und ich bin sicher, sie setzen sich mühelos durch, selbst wenn die Sonne in die Bühne scheint.“

„Fabrik der Träume“ wurde am 3.12. und 11.12. bei RTL ausgestrahlt. Das Produktionsdesign war eine Co-Produktion von Thomas Gerdon (auch Lichtdesigner und DoP) und Chris Ehrlich. Marek Papke von GERDON design war für das Setdesign verantwortlich. Die Licht-Crew vor Ort bestand aus Rene Gamsa (Oberbeleuchter), Klaus Kubesch (Effektlicht-Operator), Florian Schmitt (Operator Ehrlich Brothers), Marek Papke (Weißlicht-Operator) und Leon Schwerdt (Depence-Operator).

Die Ehrlich Brothers haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie selbst in schweren (Pandemie-)Zeiten anspruchsvollste Produktionen realisieren können. Bei so viel Tatendrang darf man gespannt sein, was als nächstes kommt.

Fotocredit: Ralph Larmann

