FUSION BY GLP STELLT WETTERFESTEN FUSION STICK FS16 Z MIT NEUARTIGEM HALO-DIFFUSORRING VOR

Hervorragende Pixel-Sichtbarkeit und scharfe Beams auch aus spitzen Kamerawinkeln

Karlsbad, 29. Juni 2021: Lichtlinien sind ein beliebtes und vielseitig einsetzbares Gestaltungsmittel bei Bühnen- und TV-Shows. Die meisten verfügbaren Lösungen entsprechen jedoch nicht den modernen Design- und Kamera-Anforderungen. Mit dem FUSION Stick FS16 Z stellt FUSION by GLP nun einen zeitgemäßen LED-Stick in wetterfester Ausführung (IP 65) vor, der sich nicht nur in bewährter GLP-Manier zu absolut nahtlosen Linien verbinden lässt, sondern dank innovativer Halo-Diffusorringe vor den einzelnen Lichtquellen eine neuartige optische Wirkung entfaltet. Der FS16 Z baut mit identischen Maßen auf dem bewährten FUSION Stick FS20 auf, sodass sämtliches FS20-Zubehör auch für den FS16 Z verwendet werden kann.

Der FUSION Stick FS16 Z ist mit 16 x 20 Watt LEDs mit RGBW-Bestückung ausgestattet. Der motorisierte Zoom reicht von 8° und 40°. Die einen Meter langen Sticks sind nur 23,6 Zentimeter hoch, 9 Zentimeter tief und wiegen trotz wetterfester Ausführung im hochwertigen Druckguss-Aluminiumgehäuse lediglich 13 Kilogramm. Sein innovativer Halo-Diffusorring verleiht dem FS16 Z eine fantastische Wirkung in ausnahmslos jeder Anwendung, ist aber besonders für den TV- und Studio-Markt interessant.

Dank des die Frontlinse umschließenden, Rings wird die Sichtbarkeit der Pixel in der Kamera entscheidend verbessert. Selbst aus sehr spitzen Kamerawinkeln, bei denen in herkömmlicher Bauart durch die Zoom-Mechanik bedingt die Optik weit in das Gehäuse zurückgefahren wird, sind die Pixel des FUSION Stick FS16 Z sehr gut sichtbar.

Das lüfterlose Design ermöglicht einen sehr leisen Betrieb, der den neuartigen LED-Stick ebenfalls für geräuschempfindliche Umgebungen, wie Theater oder TV-Studio, empfiehlt.

Verschiedene Installationsmöglichkeiten sorgen für noch mehr Flexibilität und kreative Spielfreude. Die einzelnen FS16 Z LED-Sticks lassen sich ohne Schwierigkeiten miteinander verbinden, sodass mit minimalem Rigging-Aufwand sowohl die direkte vertikal hängende wie auch die stehende Installation realisierbar ist. Es stehen zwei verschiedene Dimmerkurven und vier Steuerungsmodi für maximal 79 DMX-Kanäle zur Verfügung. Mit der integrierten FX-Engine lassen sich mühelos beeindruckende, dynamische Looks erzeugen.

„Der FUSION Stick FS16 Z ist eine weitere GLP-Entwicklung, die auf die unmittelbare Nachfrage am Markt reagiert. In zahllosen Gesprächen mit Lichtdesignern kam uns immer wieder zu Ohren, dass im Bereich LED-Sticks – speziell für Anwendungen vor der Kamera – noch Luft nach oben sei“, sagt GLP-Geschäftsführer Udo Künzler. „Zwar hatten wir mit dem FUSION Stick FS20 bereits einen wetterfesten LED-Stick, der sich zudem bei gleichbleibendem Pixelabstand nahtlos verbinden ließ, doch die Wirkung im Kamerabild war für viele Designer und lichtsetzende Kameraleute noch nicht ideal.“

„Blickt die Kamera direkt in den Stick, kann man die Helligkeit nicht besonders hoch fahren, da die Geräte sonst leicht überstrahlen. Aus schrägen Kameraperspektiven wiederum wirken die meisten LED-Sticks als wären sie gar nicht an. Dieses Problem ist mit dem FUSION Stick FS16 Z nun behoben. Designer und DoPs können LED-Sticks in TV- und Studio-Anwendungen nun noch besser, kreativer und vielseitiger einsetzen. Doch auch abseits der Kamera wirken die FS16 Z mit ihrem Halo-Ring garantiert aufsehenerregend.“

Fotocredit: Thomas Gerdon

Über GLP (German Light Products)

GLP ist ein Hersteller von innovativen und qualitativ hochwertigen intelligenten Scheinwerfern für den professionellen Beleuchtungsmarkt. Mit einer stetig wachsenden Produktpalette gibt GLP Designern rund um den Globus umweltfreundliche und energieoptimierte Scheinwerfer an die Hand, die gleichzeitig kompromisslos kreativ und leistungsfähig sind.

Unter der Dachmarke GLP werden am deutschen Firmensitz ständig neue Produkte entwickelt. Unter der Marke FUSION by GLP entwickelt das Unternehmen überwiegend wetterfeste Produkte für den schnell wachsenden Outdoor-Markt.

Mit der Eröffnung von Niederlassungen in Los Angeles, Hongkong, Großbritannien, Frankreich und Schweden konnte GLP in den letzten Jahren seine weltweite Marktposition stärken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.glp.de