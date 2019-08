FOLLOW-ME. BTL investiert in neues Tracking-System.

BTL investiert als erster deutscher Full-Service Dienstleister in das neue Remote-Verfolgersystem „FOLLOW-ME“. Ab sofort steht es in den Niederlassungen Düsseldorf, Frankfurt, München, Hannover und Berlin zu Verfügung. Das FOLLOW-ME System ist ein innovatives Tracking-System. Der Clou: Alle in der Lichtanlage eingesetzten Movinglights lassen sich damit als Follow-Spot nutzen. Das bringt eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich: Es müssen keine herkömmlichen, großen und schweren Verfolger mehr geplant und mit Personal besetzt werden. Die erforderlichen Plätze im Raum bleiben für das Publikum frei. Sogar bei großen Produktionen, bei denen bemannte Verfolgerscheinwerfer in die Fronttraverse gebaut wurden, hilft das FOLLOW-ME Kosten zu sparen. Da alle Movinglights eingebunden werden können, gibt es praktisch keine ungünstigen Positionen mehr. Das wurde früher durch weitere Verfolger ausgeglichen und erhöhte zusätzlich den Aufwand. All das entfällt, da Movinglights zentral gesteuert werden können. In Verbindung mit dem intelligenten FOLLOW-ME-Tracking steht dem Lichtdesigner und Operator nun ein hochflexibles, frei skalierbares und kreativ einsetzbares System zur Verfügung. Es lässt sich einfach per Maus vom FOH oder von Backstage aus steuern.

FOLLOW-ME ist kompatibel mit Leuchten unterschiedlichster Hersteller und kann eine Vielzahl, unabhängig voneinander, geschalteter Leuchten auf unterschiedliche Ziele verwalten. Das System erlaubt eine komfortable und intuitive Einrichtung.

Das besondere Feature des FOLLOW-ME Systems besteht im Rollentausch: Situationsbezogen wechseln Movinglights vom Effektlicht zum Follow-Spot und umgekehrt!

Für die BTL Veranstaltungstechnik GmbH heißt das: Es entsteht eine komplett individuelle und smarte Logik, die künftig vor allem Konferenzen und Industrieveranstaltungen prägen wird. So ist es jetzt zum Beispiel möglich, per Lichtkonsole die passenden Scheinwerfer als Follow zu definieren. Damit lassen sich Personen aus dem Publikum abholen und kameragerecht ausgeleuchtet durch den Raum begleiten. Am Ziel angekommen, fahren diese Movinglights in die alte Showposition zurück und nehmen ihre Funktion als Effektlicht oder Fluter wieder auf.

FOLLOW-ME ist auf Veranstaltungen als Stand-alone-Lösung oder als integrierter Bestandteil der Lichtanlage einsetzbar. Es kann separat durch einen Follow-Operator oder die FOH-Lichtregie gesteuert werden.

Per Rigg-Kamera wird ein Livebild von der Spielfläche an das System übertragen. Der Bediener kann seine Ziele per Maus verfolgen und Parameter der Scheinwerfer, wie Focus, Shutter oder Zoom, steuern.

Michael Terwint, Geschäftsführer der BTL Veranstaltungstechnik GmbH, zeigt sich von der Vielfalt und den Möglichkeiten des FOLLOW-ME beeindruckt: „Das FOLLOW-ME von LMP bietet uns neue Möglichkeiten und Flexibilität, die uns in unserem täglichen Konferenz- und Event- Geschäft unterstützen. Davon profitieren unsere Kunden, denen wir jetzt State of the Art Live-Elemente anbieten können, die so vorher außerhalb des Budget lagen.“

Spezielle Verfolgerscheinwerfer entfallen, sie müssen nicht mehr geplant, transportiert, aufgebaut, gesteuert und abgebaut werden. Die Flexible Verwendung von Movinglights vereinfacht die Vorbereitung und Planung, Veränderungen sind technisch und logistisch einfacher zu realisieren. Den Licht- und Showdesignern steht mit FOLLOW-ME eine kreative Systemergänzung zur Verfügung, mit der sie die Veranstaltung noch besser im Sinne eines „Gesamtkunstwerks“ gestalten können.

Quelle: Text und Bild: BTL