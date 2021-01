Flexibel in die Breite – estec visions installiert L-Acoustics Kara(i) und A-Serie in den Eulachhallen

Deutschland – Dezember 2020 – Die Eulachhallen im Schweizer Winterthur sind ein modernes Musterbeispiel für eine multifunktionale Eventlocation. Mit einer nutzbaren Gesamtfläche von mehr als 5.200 m2 bieten die beiden, direkt nebeneinander liegenden Hallen ideale Rahmenbedingungen für die Durchführung sportlicher, kultureller und industrieller Großveranstaltungen. Während die zweite Halle überwiegend als Handballstadion genutzt wird, beherbergt die Halle 1 regelmäßig Firmenevents, Messen, Kongresse, Live-Konzerte und mehr. Um die damit verbundene Anforderungsvielfalt jederzeit auf höchstem Niveau zu erfüllen, investierte die Eulachhallen AG um Geschäftsführerin Barbara Aeppli in ein neues Beschallungssystem – und vertraute dabei auf die Expertise des Integrators estec visions, der mit seinem L-Acoustics Kara(i) System und einigen A-Serie Lautsprechern die Erwartungen nicht enttäuschte.

Die neue L-Acoustics Beschallung ist Teil einer umfassenden Modernisierung der 59 x 41 m großen Halle 1, für die estec visions sowohl in der Planung als auch der Installation und Inbetriebnahme vor Ort verantwortlich zeichnete. Die Anforderungen sahen eine Beschallungsanlage für Hintergrundmusik, Ansprachen, Shows und Konzerte vor, wobei der Fokus eindeutig auf Sprachanwendungen mit einer homogenen Abdeckung und exzellenten Sprachverständlichkeit lag.

Weiterhin musste sichergestellt werden, dass die Beschallung – etwa bei Messen – auch ohne Bühne und damit ohne die dort positionierten KS21 Subwoofer und Nearfill-Lautsprecher funktioniert. „Die Hängepunkte in der Eulachhalle sind sehr niedrig, weshalb wir die Subwoofer hinter den Main-PA geflogen haben“, erläutert Daniel Santschi, Projektleiter bei estec visions. Zudem mussten wir auf die große Breite der Halle achten. Je nach Veranstaltung wird der Raum sehr breit und sehr weit nach vorne bestuhlt.“

Insgesamt installierte estec visions 2x 8 Kara(i)-Arrays mit 6 geflogenen SB18 als Main-PA, ergänzt um 8 KS21 Subwoofer am Boden unter der Bühne sowie 2 A10 Wide als Center. Als Outfills und Nearfills fungieren X12 und X8 Punktschallquellen. Um die fast 60 Meter tiefe Halle gleichmäßig zu beschallen, setzte estec visions auf drei 3er-Delay-Arrays in L-C-R-Anordnung auf Basis der A15-Varianten Focus und Wide. Das Amping übernehmen 12 LA4X Controller-Endstufen.

Als Signalzentrale fungiert ein redundantes Dante-Netzwerk, über das auch die Funkstrecken sowie das Yamaha Digitalmischpult inklusive Stagebox eingebunden ist. „Auf diese Weise konnten wir für den Kunden sicherstellen, dass sich sämtliche Komponenten je nach Bedarf an mehreren Hallenpositionen an das Netzwerk hängen lassen“, so Daniel Santschi. Die Steuerung und Überwachung des Audiosystems inklusive der Controller-Endstufen erfolgt über ein Q-SYS System.

Seit Ende August ist die Beschallung nun im Einsatz. Geliefert wurden die Systeme vom Schweizer L-Acoustics Certified Provider SDS Music Factory, der das Team von estec visions umfassend unterstützte und – gemeinsam mit dem L-Acoustics Application Team – die finale Einmessung der Beschallung vor Ort durchführte.

„Im Planungsstadium konnten wir auf ein akribisch erstelltes Anforderungsprofil für die Eulachhallen zurückgreifen. Auf dieser Basis konnten wir die Komponenten präzise auswählen“, erläutert Patric Schafroth, Sales- & Application Manager bei SDS Professional. „Die Klangsignaturen der einzelnen Systeme von L-Acoustics sind sehr einheitlich, wodurch sie sich perfekt ergänzen und kombinieren lassen. So konnten wir in Soundvision genau sehen, wie sich das geplante System entsprechend der verschiedenen Anforderungen verhält. Letztendlich haben wir im Network Manager mehrere Presets für unterschiedliche Event-Typen entwickelt – darunter auch für Sprachbeschallungen ohne zusätzliche Bässe.“

Über L-Acoustics

Gegründet 1984 nahe Paris, ist L-Acoustics heute Marktführer für professionelle Beschallungssystemtechnik. Mit mehr als 550 Mitarbeitern und Niederlassungen in Paris, London, Singapur, Los Angeles und New York ist L-Acoustics über ein Netzwerk zertifizierter Vertriebe und Dienstleister in mehr als 80 Ländern weltweit vertreten. Über 20 Prozent der Belegschaft arbeiten in der Forschung und Entwicklung in zentralen Bereichen wie Akustik, Mechanik, Elektronik, Signalverarbeitung, Softwareentwicklung und Anwendungstechnik an Konzepten und Lösungen, um das Audioerlebnis für den Zuhörer immer weiter zu verbessern. In Anerkennung der Entwicklung innovativer professioneller Beschallungssystemtechnik wurde L-Acoustics zudem in die renommierte jährliche Aufstellung der weltweit innovativsten Unternehmen 2020 des Magazins „Fast Company“ aufgenommen.

Als anerkannter Pionier des modernen Line-Source Arrays gestaltet L-Acoustics die Zukunft der professionellen Beschallungsindustrie auch weiterhin – mit L-ISA, der „Immersive Hyperreal Sound“-Technologie – einem mehrdimensionalen, objektbasierten Ansatz zum Bearbeiten und Gestalten einer Tonmischung. Audio wird zum Erlebnis: Ein sehr natürlicher Klang mit hoher Sprachverständlichkeit und einzigartiger Ortung eröffnet eine dynamische, lebendige und authentische Verbindung zwischen Künstlern und ihren Fans. Mit L-Acoustics Creations steht dieses Erlebnis seit neuestem auch in außergewöhnlichen privaten Hörräumen zur Verfügung.

L-Acoustics Systeme beschallen unter anderem die Allianz Arena in München, den Hollywood Bowl in Los Angeles und die Philharmonie in Paris. Die weltweit umsatzstärksten Festivals sowie prominente Künstler auf ihren weltweiten Tourneen, darunter Mark Knopfler, Aerosmith und P!NK, vertrauen auf L-Acoustics.