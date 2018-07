LED-Bar-Familie mit sieben Farben in neuer Leistungsklasse schließt Lücke zwischen Seven Par IP und Platinum Seven

Mit Seven Batten stellt ELATION eine neue Serie von Colour Bars vor, deren Farbmischung auf sieben Farben basiert und dadurch ein enorm breites Farbspektrum erreicht. Seven Batten ergänzt ELATIONs 7-Farb-Familie, zu der neben den wetterfesten Seven Par 7IP und Seven Par 19IP auch das kopfbewegte Hochleistungs-Washlight Platinum Seven gehören.

Bei allen Scheinwerfern der 7-Farb-Familie kommen neben den Standardfarben Rot, Grün, Blau, Amber und Weiß auch Lime und UV zum Einsatz, um neben gesättigten Farben auch Pastelltöne und eine stufenlose Farbtemperaturmischung sowie UV-Effekte zu ermöglichen. Damit lassen sich die Geräte in nahezu jeder Anwendung perfekt einsetzen und erlauben einen umfangreichen kreativen Spielraum. Die Seven Batten eignet sich ideal für die Beleuchtung von Horizonten und Flächen, während sich die Seven Par IP zur Raumbeleuchtung sowie für Deko-Anwendungen oder auch als Streiflicht im Innen- und Außenbereich anbieten. Der leistungsfähige Platinum Seven richtet sich mit seinem homogenen Wash und dem großzügigen Zoom an Bühnenanwendungen.

Das neueste Mitglied der 7-Farb-Familie, die Seven Batten, wird in drei Längen erhältlich sein. Alle Varianten sind mit 25-Watt-LED-Chips bestückt und in separat zu steuernde LED-Zonen mit jeweils sechs LEDs aufgeteilt. Zu deren Ansteuerung stehen neben DMX 512-A (RDM) auch Art-Net sowie das revolutionäre Kling-Net-Protokoll zur Verfügung. Das erste Produkt innerhalb der Familie ist der Seven Batten 72 mit einer LED-Gesamtleistung aus 72 x 25-Watt-LEDs auf einer Länge von 180 Zentimetern.

Dank der elektronischen Dimmung der LEDs lassen sich insgesamt fünf Dimmerkurven auswählen, wie beispielsweise Rock’n’Roll, TV, Theater oder Architektur. Zudem lassen sich sowohl Pulsweitenmodulation als auch Gammakorrektur flexibel anpassen, um gerade im Einsatz mit TV-Kameras optimale Ergebnisse zu garantieren.

ELATION Seven Batten sind ausgestattet mit XLR 3 und 5 pol Steckverbindern und durchschleifbaren RJ 45 etherCON Netzwerkbuchsen. Die flexible Spannungsversorgung im Bereich von 100-240 Volt erfolgt über powerCON True1 Steckverbinder, die sich ebenfalls zur Versorgung von multiplen Einheiten durchschleifen lassen.

Alle Produkte der Seven-Serie von ELATION sind kurzfristig bei LMP lieferbar.