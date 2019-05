Einreichungen für BrandEx 2020 sind ab sofort möglich

Der BrandEx Award, Kreativwettbewerb für erfolgreiche Live-Kommunikation und fester Bestandteil des International Festival of Brand Experience, hat die diesjährige Award-Saison eröffnet. Ab sofort sind Einreichungen über die Website www.brand-ex.org möglich. Hier stehen auch ausführliche Informationen über das Einreichungsprozedere zur Verfügung. Der international ausgeschriebene BrandEx Award bietet mit den fünf Kategorien „Event“, „Architecture“, „Crossmedia“, „Planning, Craft, Production“ und „Fresh“ in den verschiedenen Unterkategorien ein detailliertes System von Beteiligungsmöglichkeiten. Neu dazugekommen ist in diesem Jahr die Unterkategorie „Best Catering“, dafür wurden die bisherigen Unterkategorien „Best Craft“ und „Best Project Management“ unter „Best Craft“ zusammengefasst.

Praxisgerechte Veränderungen gab es beim Einreichungsprozess des BrandEx, der nunmehr dreistufig angelegt ist. In der ersten Stufe übernimmt die Jury eine kostengünstige Sichtung der eingereichten Beiträge – bestehend aus einer Kurzbeschreibung und fünf Bildern – und sortiert dabei Projekte aus, die nicht auszeichnungswürdig sind. Unabhängig vom Votum der Jury werden alle eingereichten Beiträge auf der BrandEx Website und via Social Media veröffentlicht. Einreichungsschluss für die Teilnahme ist am 1. Juli 2019. Erreicht ein Beitrag die zweite Stufe, müssen die Einreicher einen ausführlichen Konzeptleitfaden, einen Kurztext für die Öffentlichkeitsarbeit, fünf bis zehn Bilder, eine Videodokumentation sowie eine DIN A2 Einreichertafel bis zum 16. September 2019 nachlegen. Aus diesen Wettbewerbsbeiträgen wählt die BrandEx Jury Mitte Oktober in jeder Kategorie die drei Gewinner aus. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt dann in der dritten Stufe. Die Preisträger müssen jetzt einen Zusammenschnitt ihres Wettbewerbsbeitrags für die Award-Zeremonie am 14. Januar 2020 einreichen. Ihr Gewinn: Ruhm und Ehre auf der BrandEx Bühne, eine Trophäe, zwei Urkunden, ein Gewinnerlogo und ein Festivalticket für das International Festival of Brand Experience 2020 im Wert von 700 Euro.

Ebenfalls gestartet ist der BrandEx Fresh Award 2020 mit den Kategorien Best Fresh Juniors und Best Fresh Students. Die Teilnehmer beim BrandEx Fresh entwickeln auf der Grundlage einer festgelegten Aufgabenstellung eine kanalübergreifende Live-Kampagne für eine real existierende Marke. Einreichungsschluss ist am 30. September 2019. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Ausschreibungsunterlagen stehen auf der Website www.brand-ex.org zur Verfügung, über die auch Anmeldungen und Einreichungen erfolgen müssen. Die BrandEx Jury ermittelt aus allen Einreichungen die besten Konzepte für die glamouröse Award-Zeremonie, die am Abend des 14. Januar 2020 als Teil des International Festival of Brand Experience in Dortmund stattfindet. Das übergreifende Motto des BrandEx Festivals 2020 lautet „02 | Die Leidenschaft“.

Quelle: BrandEx