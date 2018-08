In der elften Staffel von „Let’s Dance“, der beliebtesten Tanzshow im deutschen Fernsehen, wagten sich wieder 14 Promis gemeinsam mit ihren Profitänzern auf das Tanzparkett.

Lichtdesigner David Kreileman (dk Design) ist mit seiner Crew ein eingespieltes Team und schon seit Jahren für das Lichtdesign von „Let`s Dance“ verantwortlich. Das Team ist stets auf der Suche nach neuen visuellen Möglichkeiten, um das Setup der Show mit neuen Effekten zu bereichern. Für die letzte Staffel setzte dk Design die BabyZoom1 der EHRGEIZ Lichttechnik GmbH für die Ausleuchtung des Jurorenbereiches ein.

Creative Operator des Teams Udo Rath, war von der sehr guten Farbmischung, des klaren und präzisen Dimmverhaltens sowie von dem schnellen Zoom begeistert.

„Der BabyZoom1 überzeugt mich mit seiner Farbwiedergabe sehr, ein sattes Magenta ist dank des gut ausgewählten Rot- und Blauchips problemlos realisierbar. Ebenso ist es möglich ein schönes Weiß mit der RGBW-Mischung ohne lästige Ausfransungen und Farbverläufe im gesamten Zoombereich herzustellen. Gleichzeitig empfanden wir die Linse als sehr ansprechend. Der große Zoombereich ermöglichte in der Show wunderschöne Sterncheneffekte, welche im Kamerabild überzeugten. Durch den schnellen Zoom war es mir möglich genau auf Abschläge oder Akzente aus dem Sternchen blitzschnell einen Beam zu erschaffen.“

Ergänzend sagte Lichtdesigner David Kreileman: „Ich denke, dass der Babyzoom1 in Zukunft noch häufig bei uns eingesetzt wird, da er sich mit seiner Größe und seinem Output in vielen Lichtdesigns einbringen und für mehr Abwechslung und Looks sorgen kann.“

www.ehrgeiz.com