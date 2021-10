Camp ROXX – Azubis bekommen weitreichende Einblicke in die Licht-Branche und –Technik

Mit dem neuen Camp ROXX bieten ROXX und SGM Deutschland Auszubildenden aus der Licht-Branche nicht nur weitreichende Einblicke in den Markt, sondern auch die Möglichkeit, selber mit hochwertigem Licht-Equipment zu arbeiten und eigene Licht-Designs zu entwickeln.



Die Augen werden groß, wenn die Azubis den Show-Room von ROXX und SGM in Köln betreten, denn viele kommen hier zum ersten Mal mit Technologien eines Marktführers in Kontakt. „Es ist schon sehr beeindruckend, was hier an Material einsatzbereit aufgebaut ist und uns zur Verfügung steht“, meint einer der Teilnehmenden voller Begeisterung. „Es ist das Plus, was wir in unserer Ausbildung nicht mitbekommen. Hier können wir mit daiesen Produkten experimentieren und lernen von echten Profis, wie sich damit am besten arbeiten lässt.“

Blick hinter die Kulissen

Beim Camp ROXX erhalten die Azubis auch einen Einblick in die Entwicklung der Werkzeuge, mit denen sie später Shows und Events gestalten.

„Auf diese Art bekommen die Teilnehmenden ein besseres Verständnis der Technologie, die in den Lampen zum Einsatz kommt“, berichtet Michael Herweg, einer der Geschäftsführer von ROXX und SGM Deutschland.

Bei einem Rundgang durch die SGM-/ROXX-Zentrale in Köln lernen die jungen Kreativen viel über Wartung und richtige Pflege, dürfen den Service-Mitarbeitenden über die Schulter schauen und einen Blick in den Verkauf wagen.

„Neben den technischen Aspekten ist es aus unserer Sicht auch wichtig, dem Nachwuchs ein besseres Verständnis der Branche und ihrer Mechanismen zu geben“, sagt Michael Herweg und ergänzt: „Wer den Markt kennt, wird so später viel einfacher seinen Traumjob finden.“

Trends im Blick

Bevor es an die praktische Erprobung der vielen SGM- und ROXX-Lampen geht, steht das Thema „Trends & Strömungen“ auf der Tagesordnung. „Man sollte die aktuellen Trends im Lichtdesign kennen“, sagt Michael Herweg. Neben gestalterischen Aspekten geht es dabei auch um technische Entwicklungen, die in Lampen und Pulten immer mehr zum Einsatz kommen, sei es die Bluetooth-Mesh-Technologie, App-Steuerungen, LED-Neuheiten, Selbst-lernende Produkte und mehr.

Praxis pur

Sind die ersten Schritte alle durchlaufen, geht es an die praktische Umsetzung und die Teilnehmenden dürfen und sollen mit den unterschiedlichsten Lampen und Steuerungen im Show-Room erste Erfahrungen sammeln. Unterstützt werden sie dabei von erfahrenen SGM- und ROXX-Produktspezialisten, die nicht nur alle Feinheiten der jeweiligen Lampen kennen, sondern auch viele Tipps und Tricks für exzellentes Lichtdesign.

„Das war nach den vielen Einblicken in die Technik und den Markt der Höhepunkt des Camp ROXX“, schwärmt einer der Teilnehmenden und ergänzt: „Man hat ja nicht oft die Möglichkeit, mit so tollen Produkten zu arbeiten und wirklich auch mal eigene Licht-Designs zu entwickeln. Das war ein klasse Erlebnis und ich werde bestimmt auch bei weiteren Camp-ROXX-Angeboten wieder dabei sein.“

„Ein besonderer Dank geht an BMU Veranstaltungstechnik für das Vertrauen und die erfolgreiche Umsetzung des Camp ROXX“, ergänzt Michael Herweg.

Die nächsten Termine für das Camp ROXX stehen schonfest: 18./19.01.2022 & 25./26.01.2022

Weitere Infos und Anmeldung unter www.roxxlight.com und www.sgmlight.de oder info@roxxlight.com