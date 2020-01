BTL als TOP Arbeitgeber Mittelstand 2020 ausgezeichnet

Focus-Business hat auch dieses Jahr die Top Arbeitgeber in Deutschland gekürt. Unter den, deutschlandweit, 3400 ausgezeichneten Mittelständlern befindet sich als einziger Arbeitgeber aus der Veranstaltungsbranche die BTL Veranstaltungstechnik GmbH.

Seit einigen Jahren entwickelt sich die BTL nicht nur wirtschaftlich positiv und weist stetig wachsende Umsätze auf, auch im personellen Bereich legte das Unternehmen stark zu.

In einer Wachstumsphase sind neue, motivierte und kompetente Mitarbeiter entscheidend um die Entwicklung nachhaltig zu gestalten. BTL legte den Fokus daher verstärkt auf Faktoren die die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigern und generiert so eine positive Dynamik in der Belegschaft.

Das scheint sich nun auch in den Focus-Business Kriterien zur Wahl der TOP Arbeitgeber niederzuschlagen: Mit einem Kununu Bewertungsschnitt von 4,09/5 und einer Weiterempfehlungsquote von 100% liegt das Unternehmen weit über den Einstiegsanforderungen.

Geschäftsführer Michael Terwint freut sich über diese Auszeichnung besonders. „Für uns ist es auf der einen Seite eine Bestätigung, dass sich wirtschaftliches Wachstum und zufriedene Mitarbeiter nicht ausschließen; auf der anderen Seite ist es ein Ansporn unsere Mitarbeiter weiterhin zu fördern und unsere Verantwortung als Arbeitgeber weiterhin wahrzunehmen.“