Bose Professional erweitert seine Produktpalette und bietet Systemintegratoren Komplettsysteme sowie vereinfachte Funktionen

Mit über 50 neuen Produkten von Bose Professional können Systemintegratoren jetzt komplette Bose Systeme für jeden Raum und jede Anwendung erstellen. Bose Professional hat sein Portfolio an Lautsprechern, Verstärkern, DSPs, Controllern und Softwareprodukten bedeutend erweitert. Mit über 50 neuen Produkten, die speziell für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden, können Systemintegratoren und Installateure nun komplette Bose Systeme erstellen, ohne verschiedene Anbieter für die Beschaffung der Einzelkomponenten in Anspruch nehmen zu müssen. Zudem profitieren Endanwender von einem System, dessen Komponenten für eine nahtlose Kompatibilität konzipiert wurden.

Die Audiosysteme von Bose Professional ermöglichen darüber hinaus ein besseres Anwendungserlebnis für Systemintegratoren, Installateure und Endanwender, da die Produkte eine einfachere Montage und Bedienung bieten. Alle Bose Professional Produkte erfüllen nun die Montageanforderungen, die in Umgebungen aller Art erforderlich sind, darunter Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Hotels, Firmengebäude, Vorlesungssäle, Auditorien, Gebetsstätten, Stadien und Veranstaltungsorte im Freien.

Die DeltaQ Technologie der neuen ArenaMatch DeltaQ Lautsprecher sowie der ArenaMatch Utility Lautsprecher, die zu Beginn des Jahres angekündigt und auf der InfoComm 2019 vorgestellt wurden, sorgt nicht nur für die bewährte Audioqualität von Bose, sondern verbessert auch das allgemeine Klangbild, die Klarheit der Stimmwiedergabe sowie die Flexibilität für Einsätze im Freien. Außerdem wurden dieses Jahr die folgenden Produkte vorgestellt: zwölf Modelle der leicht zu installierenden DesignMax Lautsprecher in verschiedenen Größen (zur Wand- und Deckenmontage, schwarz und weiß, mit optionalem Subwoofer), fünf neue PowerSpace Verstärker (zwei mit integriertem DSP), zwei Sound Prozessor-Modelle für professionelle Anwendungen mit vereinfachtem Konfigurationstool, drei neue digitale ControlCenter sowie ein aktualisiertes Business Music System Designer Softwaretool, mit dem schnell und einfach Lautsprecherdesigns erstellt werden können.

„Bei Bose Professional sind wir überzeugt, dass es im Professional-Audio-Bereich darum geht, herausragende Erlebnisse zu ermöglichen“, so Morten Jorgensen, Director von Global Sales and Operations. „Es geht darum, die Räume, in denen wir leben und arbeiten, zu verbessern. Deshalb stellen wir mehr Produkte als jemals zuvor her, damit unsere Kunden komplette Systeme erstellen können, die einfach zu installieren und zu bedienen sind und für einen kraftvollen, raumfüllenden Klang sorgen.“

Die neuen Produkte und Lösungen wurden anhand von Kundenfeedback optimiert. Diese neue, erweiterte Produktpalette setzt sich aus einer Reihe von aufeinander abgestimmten Systemen zusammen, die die neuesten Errungenschaften von Bose Professional in Bezug auf Audiotechnologie und Design widerspiegeln und gleichzeitig den Fokus auf die Bedürfnisse des Kunden legen, indem sie sich durch ein einfacheres Design, eine einfachere Bedienung und eine einfachere Montage auszeichnen.

Quelle: Bose Professional