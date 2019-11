BOE INTERNATIONAL 2020: Eventmesse legt Fokus auf das Thema „Technologie“

Dortmund (ru) – Smartphones, Elektroautos, künstliche Intelligenz – Technische Neuerungen sind längst in alle Lebensbereiche vorgedrungen. Das gilt selbstverständlich auch für die Eventbranche. Die BOE INTERNATIONAL (BOE) legt daher ihren Fokus am 15. und 16. Januar 2020 in der Messe Dortmund auf das Thema „Technologie“. Die führende internationale Fachmesse für Erlebnismarketing hat für die neue Messeausgabe abermals rund 600 Aussteller gewinnen können, die Angebote zum Beispiel in den Bereichen Special Effects, atmosphärische Beleuchtung, Virtual Reality und Self Service Technologien präsentieren. „Die BOE hat sich über viele Jahre als absoluter Branchentreffpunkt etabliert. Mit dem brandaktuellen Schwerpunkt ‚Technologie‘ trifft die BOE nun den Nerv der Zeit“, erklärt Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH. „Die neue Informations- und Kommunikationstechnik erlaubt der Eventbranche eine immer weitreichendere Verknüpfung von Daten, Services sowie Diensten und ermöglicht so immer neue Showkonzepte und gesteigerte Interaktivität“, so Loos weiter.

Die Hallen 4 bis 8 sind in die sieben Themenbereiche SAFETY- & SECURITY-FORUM, TECHNOLOGY & SCENOGRAPHY, MICE-FORUM, CULINARY-STAGE, DIGITAL FORUM, CAREER HUB und ACTS ON STAGE gegliedert, damit die Besucher sich besser orientieren und die gewünschten Bereiche schneller erreichen können. Dort präsentieren die Aussteller wieder die Highlights aus den Bereichen Event-Veranstaltung, Ausstattung und Messebau. Begleitet wird die internationale Leitmesse einmal mehr von einem spannenden und informativen Programm, das Besuchern Impulse für das ganze kommende Jahr liefert. Für internationale Besucher bieten die Macher der BOE die ZOI App an, die Vorträge aufnimmt und in mehrsprachige Mitschriften umwandelt.

Foren bieten erneut abwechslungsreiches Programm

Das SAFETY- UND SECURITY-FORUM bietet individuelle Sicherheitslösung für jede Art von Veranstaltung, das Vortragsformat TECHNOLOGY & SCENOGRAPHY beleuchtet, wie die Messegäste ihren Messeauftritt unverwechselbar inszenieren können. Das MICE-FORUM bietet viele spannende Diskussions- und Informationsformate zu zentralen Branchenthemen wie beispielweise Pecha-Kucha-Vorträge, bei denen nur Präsentationen ohne Text zum Einsatz kommen. Die CULINARY STAGE bietet kreative Ideen für die kulinarische Versorgung von Gästen, auf dem DIGITAL-FORUM sprechen Top-Speaker aus der Veranstaltungs- und Digitalbranche. Im BOE CAREER HUB und dem FORUM EVENT finden Nachwuchskräfte Informationen über die Eventbranche. Bei der ACTS ON STAGE zeigen verschiedene Performance-Künstler, wie ihre Fähigkeiten jede Veranstaltung verschönert. In den zugehörigen ACTS ON STAGE WORKSHOPS können sich Künstler, Agenturen und Planer weiterbilden.

Insgesamt erwarten die Veranstalter der BOE 2020 wieder 10.000 Besucher, was den Status der BOE als internationale Leitmesse bestätigt. Weiterführende Informationen zu den Ausstellern sowie zum Rahmenprogramm der BOE finden Sie unter: https://www.boe-messe.de/

Über die BOE INTERNATIONAL:

Die BOE INTERNATIONAL (BOE), internationale Fachmesse für Erlebnismarketing, ist am 15. und 16. Januar 2020 wieder Treffpunkt der Event-Industrie. Rund 600 Aussteller aus den Bereichen Event-Veranstaltung und -Ausstattung sowie Messebau präsentieren sich rund 10.000 Fachbesuchern aus Agenturen und Unternehmen. Auf der BOE kann gleich zu Beginn des neuen Jahres über Projekte und Innovationen gesprochen werden. Neu war 2019 das International Festival of Brand Experience (BrandEx). Hier werden bereits am Tag vor der BOE aktuelle Themen der Branche besprochen.

