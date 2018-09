auXala – event streaming service feiert Weltpremiere in der O2 Arena in Prag und überträgt 16 Sprachen auf die mobilen Geräte der 20.000 BesucherInnen des Lyconet Elite Seminars.

Nein zu Sprachbarrieren auf Events, Konferenzen und Kongressen

AuXala ermöglicht Zuhören auf Events in der eigenen Muttersprache ganz ohne App, einzig durch einen Link. Das Audiosignal wird dafür von Dolmetschern übersetzt und über die auXala Software in das lokale WLAN Netzwerk und dem Internet verteilt. Durch einen Link kann die gewünschte Sprache mit nur einem Klick ausgewählt werden. Keine zusätzliche Hardware, keine Leihgeräte und keine App sind mehr notwendig. Das eigene Smartphone und Kopfhörer genügen – bring your own device.

Premiere in der O2 Arena Prag mit Lyconet

BesucherInnen von mehr als 30 verschiedenen Ländern wurden in der O2 Arena in Prag beim Lyconet Elite Seminar erwartet. “Aus diesem Grund war es notwendig, Audio in 16 verschiedenen Sprachen anzubieten”, so Xaver Kettele, Event Manager bei Lyconet – dem globalen Marketing Netzwerk. Mehr als 6.300 auXala ZuhörerInnen wurden zeitgleich im selben Netzwerk mit dem Audiosignal versorgt.

Alexander Kränkl, CEO auXala, konnte gemeinsam mit seinem Team alle Beteiligten von seiner Software überzeugen. Durch das erfolgreiche Seminar in Prag folgt nun der nächste Auftrag bereits im September, in der Tauron Arena Kraków.