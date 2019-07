Audio Squadron: Vereintes Audio-Know-how von Prism Sound, SADiE, Tracktion und 2JW Design

Prism Sound findet mit SADiE, Tracktion und 2JW Design unter dem Namen Audio Squadron zusammen. Die exzellenten Wandler und Audio-Interfaces von Prism Sound gelten weltweit vielen Technikern als Goldstandard in der AD/DA-Wandlung und sind in vielen Studios rund um den Globus zu finden. Die makellose Klangqualität von Prism Sound verbindet sich im Audio Squadron mit der Zuverlässigkeit von SADiE, der Intuitivität von Tracktion und der organisierten Entwicklungsroutine von 2JW Design. Die renommierten Unternehmen Prism Sound, SADiE, Tracktion und 2JW Design schließen sich unter dem Namen Audio Squadron zusammen. Damit vereint Audio Squadron herausragendes Know-how in verschiedenen Bereichen der professionellen Audiotechnik.

High-End-Wandler und -Interfaces: Prism Sound

Der britische Hersteller Prism Sound wird seit der Unternehmensgründung 1987 für seine erstklassigen Wandler und Interfaces im professionellen Umfeld hoch geschätzt. Von High-End-Interfaces wie Titan und Atlas über kompakte Desktop-Lösungen wie Lyra bis hin zum modular anpassbaren ADA-8XR bietet Prism Sound Wandlerlösungen für höchste Ansprüche. In führenden Studios für Aufnahme, Mix und Mastering sind Prism Sound Produkte äußerst populär. Die Technologie des britischen Unternehmens ist so präzise, dass sie auch in der Messtechnik zum Einsatz kommt und damit wiederum die Entwicklung bei anderen Herstellern in der Pro-Audio-, Hifi- und Automobilindustrie maßgeblich beeinflusst.

Integrierte High-End-Lösungen: SADiE

Unter den vielen DAWs auf dem Markt nimmt SADiE eine Sonderrolle ein, da bei der Entwicklung besonderer Wert auf Stabilität, Zuverlässigkeit und Präzision gelegt wird. Komplexe und exakte Audiobearbeitung bildet den Fokus des Workflows. Im Gegensatz zu den meisten anderen DAWs kann SADiE außerdem direkt im Verbund mit spezialisierten Computereinheiten und Controllern betrieben werden, um die Effizienz des Systems zusätzlich zu verbessern.

Innovatives DAW-Design: Tracktion

Die Tracktion Software Corporation sorgt seit einigen Jahren mit aufregenden Innovationen in seiner modernen DAW Waveform für Aufsehen. Frische Ansätze und zeitgemäße Features machen Musikproduktion mit Waveform zu einem besonders intuitiven Erlebnis. Dazu kommt ein wachsender Katalog virtueller Instrumente, die bereits einige prominente Unterstützer zu neuen Klängen inspirieren.

Design und Entwicklung in den USA: 2JW

2JW Design kümmert sich seit 2010 um die Entwicklung und Produktion spezialisierter Elektronik für verschiedene Partner im Audiobereich. Dabei kann der Dienstleister Unterstützung für analoge oder digitale Technik, beim Bau von Schallwandlern und Verstärkern sowie in der Entwicklung von Software und Apps bieten.

Geballte Entwicklungserfahrung im Pro-Audio-Bereich

Mit der gesammelten Kompetenz von Prism Sound, SADiE, Tracktion und 2JW verbinden sich professionelles Audio-Fachwissen und eine innovative Schaffenskraft mit nahezu unbegrenztem Potential. Weiterhin kommen so Erfahrungen mit den professionellen Arbeitsabläufen in der Medienproduktion mit den inspirierenden Ansätzen intuitiver Musikschöpfung zusammen und formen etwas Einzigartiges: Audio Squadron.

Quelle: cma audio