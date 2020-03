Anmelde-Endspurt: Meister*innen-Fortbildung bei DEAplus

Hannover – Am Montag, 16. März startet bei der Deutschen Event Akademie der neue Kurs „Meister*in für Veranstaltungstechnik“. 75 Lehrgangstage in Blockwochen bereiten auf die IHK-Prüfung in 2021 vor. Praxisnah, handlungsorientiert und nach neuester Verordnung für die Prüfung trainieren. Infos, Zulassungsvoraussetzungen, Terminplan und Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.deaplus.org/Meister sowie per E-Mail-Kontakt an info@deaplus.org.