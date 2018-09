Christian Czimny übernimmt Schlüsselrolle auf dem Weg zur europäischen Marktführerschaft

Absen Europe gab am 17. September 2018 die Ernennung von Christian Czimny zum neuen F&E-Direktor der EU Business Unit bekannt, eine brandneue Funktion im Unternehmen und die erste F&E-Position in Europa. Christian übernimmt die Verantwortung für den Aufbau des F&E-Teams in der Region, um die zukünftige Pipeline der LED-Display-Technologien und Lösungen mit speziellen Features zu entwickeln, die von Kunden am Markt nachgefragt werden.

Christian nahm seine Arbeit am 1. Juli auf und arbeitet eng mit Absen Europes Team in der Rüsselsheimer Zentrale zusammen, wo auch Kundenbesuche abgehalten werden. Christian wird darüber hinaus häufig zum chinesischen Hauptsitz von Absen in Shenzen und zur Fertigungsstätte in Huizhou reisen, um sich mit allen Abteilungen abzustimmen. Im Rahmen seiner Funktion wird Christian Messen, Lieferanten und Kunden in Europa besuchen, um Feedback zu bestehenden und zukünftigen Projekten zu sammeln und ihre Wünsche in Bezug auf Weiter- bzw. Neuentwicklungen in Erfahrung zu bringen.

In dieser Rolle wird Christian partnerschaftlich mit Absens Technologieleiter zusammenarbeiten und ist für die Gesamtkoordination, das funktionale Management und die Entwicklung des europäischen LED-Display-Produktportfolios in enger Kommunikation und Kooperation mit seinen Gegenübern in der F&E-Abteilung in der Absen-Zentrale in Shenzhen verantwortlich.

Christian stößt von der Lang AG, wo er für mehr als 15 Jahre als LED-Produktmanager und Eventtechnologie-Experte tätig war, zu Absen, mit der Aufgabe, die internen und Kundenlastenhefte von LED-Produkten zu erstellen.

Christian erklärte bei seinem Amtsantritt: „Ich bin hoch erfreut, zu Absen Europe zu kommen. Es ist großartig, zu einem solch bedeutenden Unternehmen zu gehören und die Möglichkeit zu besitzen, Produkte als Teil des F&E-Teams in einem so frühen Stadium zu beeinflussen. Absen hat sich schon immer vom Markt abgehoben – als einer der größten und interessantesten Player, aber auch einer der stabilsten und dynamischsten mit ehrgeizigen Wachstumsplänen. Auch die Herangehensweise für den europäischen Markt mit einem großen Team und dem gelebten Willen, Kunden zu verstehen und für sie ein Partner zu sein. Ich freue mich, zu diesem Team zu stoßen und eine Rolle bei Absens zukünftigem Wachstum zu spielen.“

Absens CTO, Stone Shi, fügte hinzu: „Christian ist eine wertvolle Verstärkung für unser Team und unser Ziel eines Ausbaus der europäischen Präsenz durch ein maßgeschneidertes Produktportfolio, das spezielle Bedürfnisse des europäischen Markts anspricht. Er bringt aufgrund einer mehr als 30-jährigen Karriere im Event- und LED-Bereich umfangreiche Erfahrung, Wissen und Perspektive ein. Er wird uns dabei unterstützen, aufkommende Technologien so schnell wie möglich in unsere Produkte zu integrieren und unser Engagement für ausgezeichnete Qualität durch eine kritische Analyse aller Prozesse zu unterstreichen. Christian übernimmt dabei eine Schlüsselrolle in der Stärkung unserer europäischen Marktführerschaft durch den Aufbau der vorerwähnten zielgerichteten Produktentwicklungspipeline.“